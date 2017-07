Jeux Vidéo

Le voilà, le premier trailer de Trunks du futur pour le prochain jeu de combat de Bandai Namco, Dragon Ball FighterZ.L'éditeur annonce que les inscriptions pour la bêta fermée du jeu débuteront le 26 juillet prochain uniquement sur PS4 et One. La bêta contiendra 9 personnages jouables sans plus de précision.De nouveaux combattants devraient justement être annoncés dans le V-jump qui sortira le 21 juillet.Dragon Ball FighterZ est attendu pour le début d'année 2018 sur PS4, One et PC.