G.Rev et Chara-Ani viennent d'annoncer sur Twitter qu'une démo jouable accompagnera la sortie de Senko no Ronde 2 . C'est en tout cas ce qu'a annoncé le site Famitsu. Tout en signalant que cette version Plus de la version Xbox 360 sortira très exactement le 7 septembre sur PlayStation 4 et Steam et que la démo sera bien évidemment disponible le même jour au Japon.



Au niveau des informations concernant cette future version d'essai, cette démo proposera pas moins de quatre binômes de personnages et qui proviennent tous des quatre factions de Senkoro. De plus, là ou c'est intéressant, Chara-Ani propose jusqu'au 18 juillet un sondage sur Twitter pour choisir qui seront les personnages jouables de la démo en question. Vous pouvez accéder à la page Twitter de Chara-Ani en cliquant ici-même . Bien entendu, pour pouvoir y participer, il vous faudra bien évidemment un compte Twitter et il suffit juste de cliquer sur le lien plus haut pour voter, tout en mettant plus bas les noms des personnages en anglais (pour info, ce n'est pas moi qui ai traduit les noms, mais je confirme que la traduction est exacte).

Veuillez cliquer sur les images pour afficher leur taille réelle...

レーフ&ケイティ : Lev & Katie



アンリ&ミーツェ : Henri & Mieze



ユルシュル&ジャイルズ : Ursule & Giles







チャンポ&ディクシー : Chang po & Dixie



ツィーラン&櫻子 : Cuilan & Sakurako



本郷&アレク : Jasper & Alessandro







ファビアン&リリ : Fabian & Lili



忍&フィロメナ : Shinobu & Philomena



セオ&グスタフ : Théo & Gutav







ミカ&アーネチカ : Mika & Anechka



ルカ&イツカ : Luca & Itsuka



ラナタス&ニーノ : Ranatus et Nino