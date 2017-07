Gust

Aujourd'hui-même,à annoncé en direct lors d'un live stream au Japon que les versionsetderecevront toutes lors de la semaine de lancement du jeu un costume exclusif (comme ça pas de jaloux). Plutôt sympa comme initiative, surtout si les costumes en question sont gratuits.On commence donc logiquement avec le costume dede, un jeu bien évidemment exclusif aux trois consoles. Ce contenu sera téléchargeable uniquement pour les versionset(cela va de soi) deEt on continue ou plutôt on termine avec le costume dedu survival-horrorqui fut sorti sur. Ce contenu sera téléchargeable uniquement pour la versionEnfin,à également proposé 11 minutes de gameplay du jeu lors de ce fameux live stream.Pour les séquences de gameplay sur la vidéo, c'est à partir de 34:24 à 39:25 et de 41:51 à 48:08.Pour rappel,sortira très exactement. Tandis que pour l'occident, le titre deetsortira, le tout avec des textes en anglais (ben oui, il ne faut pas rêver concernant la présence d'une traduction française) et le dual-audio.