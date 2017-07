Météo et l'heure de la journée

Événements dynamiques

Vision de survie

Crafting:

Pièges

une expérience dynamique et ouverte

refait parler de lui, dans une nouvelle vidéo commentée par l'équipe. L'objectif pour cette deuxième démo était de donc montrer que changer quelque chose comme le temps était plus que cosmétique. Cela pourrait avoir un impact significatif sur l'expérience.Le directeur créatif,et et l'acteur,abordent ainsi quelques éléments qu'ils essayent d’accomplir dans Days Gone.la neige aura une influence sur votre capacité à conduire la moto, le froid rend les Freakers plus fort, la pluie peut étouffer les sons, mais apporte plus de Freakers pendant la journée. La nuit fait ressortir encore plus de Freakers et modifie les comportements des maraudeurs, et plus encore.vous devez être prudent et vigilant pour éviter les embuscades, les pièges et autres risques du monde ouvert.: vous pouvez vous concentrer sur l'environnement autour de vous pour découvrir des pistes, des indices et des ressources.vous pouvez trouver toutes sortes de choses dans le monde ouvert qui peut être utilisé pour créer des objets à la fois utiles et mortels.: Créer et placer des pièges, une partie importante des affrontements stratégiques en sandbox.Toutes ces éléments fonctionnent ensemble pour créer. Lorsque Deacon se déplace pour sauver son ami, la météo, l'heure de la journée, les événements dynamiques et les préférences de style de jeu peuvent changer l'expérience de façon significatives. Dans la démonstration de l'E3, Deacon utilise un Swarm (mini horde) pour attaquer le camp de Marauder, tandis que dans la démo alternative, il adopte une approche plus frontale. Et ce ne sont pas les seuls moyens de jouer.