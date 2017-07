Aquaplus

Déjà disponible depuis des mois au Japon en boîte et en dématérialisé sur PlayStation 3, PlayStation 4 et PS Vita. Le jeu de Aquaplus , a savoir Utawarerumono : Mask of Truth , qui au passage est un mix étonnant entre un Tactical-RPG et un Visual-Novel revient dans l'actualité vidéoludique avec un nouveau trailer, le tout à deux mois de sa sortie occidentale. En effet, l'éditeur de la version occidentale, qui n'est autre que Atlus propose via cette bande-annonce les nouvelles features du jeu.



Voici un aperçu des features en question :

* Plus de combats scénarisés - Les nations et ses généraux se battent pour rejoindre l'Empire Yamato ou résister à la saisie de l'empire en question, alors attendez-vous à combattre à n'importe quel moment. Les visages familiers rencontrés auparavant sont désormais des aventuriers chevronnés, donc ils ont logiquement appris une chose ou deux concernant l'art du combat.



* Nouveaux modes de jeu - Il y a également de nouveaux modes de jeu, qui comprennent notamment des exercices d'entraînement qui permettront d'élargir vos compétences tactiques dans le jeu. Gagnez des points d'expérience et des BP dans le mode de combat Red vs White ou testez votre aptitude dans l'art militaire à travers ded défis aussi difficiles que variés dans le mode "Munechika's Trial".



* Chaîne d'attaque offrant des extensions d'actions.



* Chaîne d'attaque en coopération.



* Attaques finales en coopération.



* Augmentation de la limite du level.

Voici pour finir le trailer en question :