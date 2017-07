Xbox

La famille Finch est maudite, du moins c’est ce dont étaient persuadés chaque membre avant de décéder les uns après les autres de manières troublantes, chaque décès renforçant ce sentiment auprès des membres survivants. A présent, la jeune Edith est la dernière descendante de cette famille, encore en vie. A 17 ans, elle revient dans la maison familiale qu’elle avait quitté plusieurs années auparavant, et entreprend d’enquêter sur l’histoire de sa famille affin de comprendre pourquoi elle est la dernière à être toujours de ce monde.What Remains of Edith Finch se présente comme une succession d’histoires sur les membres de cette famille habitant l’état de Washington, chacune avec son propre univers et se terminant tragiquement. Ceux qui voudraient en savoir plus sur ce titre peuvent se rendre sur le site officiel du jeu.