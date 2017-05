Il y a quelques jours de cela, G.rev. avait teasé sur les réseaux sociaux comme quoi ils auraient très prochainement beaucoup d'informations à partager sur le futur Senko no Ronde 2 , qui au passage paraîtra dans tout juste quelques semaines, aussi bien sur PlayStation 4 que sur Steam. Ce jour est finalement arrivé, puisque G.rev. , Degica Games et Chara-Ani ont directement balancé la date de sortie de leur futur Versus-Shooter, en plus de tout un tas d'informations et de screens. Senko no Ronde 2 sortira donc le 7 septembre sur PlayStation 4 et Steam, du moins dans un premier temps au Japon.



Au Japon, la version PlayStation 4 de Senko no Ronde 2 coûtera 4,800¥ en dématérialisé (oui ce n'est clairement pas donné si l'on compare avec d'autres Shoot'em Up sortis récemment). Les versions boîtes standard et limitées (car oui, la bonne nouvelle est qu'il sortira également en boîte) commercialisées par le biais de Kadokawa Games seront disponibles respectivement au tarif de 5,800¥ et 9,800¥. L'édition limitée contiendra en plus du jeu un CD de la bande originale du jeu, un artbook de création de matériaux nommé "Senko no Ronde 2 Materials Guide" et un DVD de création de matériaux.



Concernant l'occident et plus particulièrement l'Amérique du Nord et l'Europe, la version PlayStation 4 sera commercialisée bien évidemment en dématérialisé, mais également (õ surprise) via une version boîte, aussi bien en version standard qu'en édition limitée. C'est en tout cas ce qui est affichée sur la page de produit de la version anglaise du site officiel du jeu. Par contre, aucune de ces trois versions n'a encore été évaluée ou détaillée, mais on en saura plus dans les prochaines semaines.



La version Steam de Senko no Ronde 2 n'a quand a elle pas encore été évaluée et ce quelque soit sa région.

Voici un résumé venant de la page Steam du jeu :

A l'origine sorti dans les salles d'arcade Japonaises, la saga Senko no Ronde offre un mélange unique entre un Shoot'em Up et un jeu de combat en les mélangeant tous les deux pour en faire un jeu d'Action individuel ou deux pilotes Rounder (Mecha) sont confrontés les uns aux autres dans un véritable festival de tirs et de combat.



Senko no Ronde 2 est un Reboot de Senko no Ronde Duo , qui fut sorti sur Xbox 360 en 2010, une suite plus rapide et raffinée de Wartech : Senko no Ronde , qui fut l'unique volet de la saga à avoir été localisé en Anglais.



Les joueurs prennent le contrôle d'un Rounder et peuvent utiliser des attaques à longue distance en plus de pouvoir balancer de grosses attaques de mêlée particulièrement agressives pour battre leurs adversaires. Le bouclier et le Dash peuvent être utilisés pour la défense, le tout en balançant des attaques de barrage et l'attaque ultime nommée "Boss Attack" qui offrira une pluie de destruction sur le champ de bataille.



Le jeu est doté d'une histoire impliquant plusieurs personnages, eux-mêmes équipés de leurs Rounders, le tout avec des combats en Local, des Matchmakings Online et bien plus encore.



Et avec la présence d'anciens compositeurs de renom comme Zuntata, Yasuhisa Yack et Watanabee aux commandes de l'OST, vous pouvez être certains que l'OST du jeu sera un régal.

Voici également quelques images du jeu :







































Senko no Ronde 2 sera jouable au 5ème étage de BitSummit à Kyôto ce week-end du 20 au 21 mai.



De plus, un événement spécial nommé "Reassembly for Duo" se déroulera à la salle événementielle de Shibuya à l'espace culturel de Tokyo le 9 juin. Au programme, il y aura une discussion entre les développeurs concernant la saga et son avenir, une démo avec tous les personnages jouables du jeu révélée à ce moment là, un petit tournoi pour les participants présents à ce moment là et surtout de nouvelles informations pour ceux présents à cet événement et uniquement pour eux.