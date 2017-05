regardaient l’entreprise de manière incorrecte





Le patron de Microsoft a suggéré que ces analystes (qui pour certains ont pu appeler à la vente de la division Xbox par le passé)? Ils n’ont rien compris mais en plus poli. Eux, qui ne semblent même pas vraiment saisir les convergences nouvelles entre Xbox, Windows 10, UWP…Satya Nadella appuie son discours en évoquant notamment le cas duLe Xbox Live est passé d’un service d’abonnement pour pouvoir jouer ensemble à une sorte de réseau social qui touche tous les joueurs sur consoles Xbox et sur PC. Et qui peuvent même jouer ensemble sur certains titres.La stratégie de Microsoft est d’étoffer les usages, les services et les possibilités. De connecter tous ces points autour des jeux. Comme le montre l’image ci-dessous :Selon Nadella, cette approchecomme il y a quelques années.Dans l’ensemble l’activité jeu à pèséeau cours des neuf derniers mois (en baisse de 2% par rapport à l’année dernière néanmoins) comme le confirme la responsable financière Amy Hood. Elle précise que la division est unPhil Spencer a pu ajouter quedes nouvelles technologies. On le voit bien avec la seule conception de la Xbox Scorpio.Selon le PDG du groupe, le Xbox Live est donc le réseau le plus profitable entre tous. Oui, cela sous-entend, plus que le PSN ou même Steam.(comme Beam et bientôt le Game Pass). Les titres comme Gears of War 4 ou Halo 5 génèrent aussi beaucoup de trafic, avec des business model dynamiques.Phil Spencer indique clairement sa volonté d’investir à présent sur des jeux exclusifs provenant des studios internes, afin d’accélérer l’adoption de Xbox, certains futurs « grands succès » seront à l’E3 2017.La prochaine étape pour le Xbox Live sera de se doter d’un espace virtuel VR où les joueurs se rencontreront à travers leurs avatars et pourront lancer un jeu en co-op sur un écran virtuel.Article : TwinsCorrection : Darkfoxx