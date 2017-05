Sen no Kiseki III / Trails of Cold Steel 3

The Legend of Heroes : Sen no Kiseki 3

■ Date de sortie

■ Présentation des bonus de pré-commandes

■ Les protagonistes

■ Information sur les nouveaux lieux

■ Le système de combat

■ Informations annexes ( Background, Story, ... )

■ Scans Dengeki Playstation





■ Carte actuelle du continent Zemuria ( S.1205 )

Playstation 4

28 Septembre 2017

PS3

PS Vita

PC

Eté 2017

Trails in the Sky

PC

Bonus de pré-commande

Bonus offert par le point de vente

• Mini soundtrack

• Bracelet avec des portraits SD des personnages de la classe VII

• Artbook de 128 pages tout en couleur

• DLC : les costumes de l'académie Thors à Trista

Tita Russell

Première apparition : Trails in the Sky



Originaire du royaume de Liberl et petite-fille du professeur Albert Russell, un génie dans la technologie orbale. Elle s'est inscrite à la classe IX de Thors II.



Il y a 4 ans, lors de l'incident de Liberl, cette fille affiliée à la ZCF (connue pour son développement orbal à la pointe de la technologie) a coopéré avec Agate et les autres Bracers à la résolution de celui-ci.



Depuis lors, elle a entendu parler des circonstances inhabituelles dans l'empire Erebonia ( via le Prince Olivert ) et a décidé d'entrer à Thors II en tant qu'étudiant d'échange contrela volonté de sa mère.



Elle a commencé à étudier sous la tutelle du professeur Schmidt pour voir les tanks, les Panzer Soldats et autres technologies mystérieuses pour elle-même.

S.1202 : Tita Russel à 12 ans ( Trails in the Sky )



Tita Russel à 12 ans (

Agate Crosner

Arme :

Première apparition : Trails in the Sky



Un Bracer de rang A du royaume de Liberl connu sous le surnom de 'Heavy Blade' pour brandir un épée plus grand que sa taille.



Il a été promu au rang A pour sa participation à l'incident de Liberl qui a secoué le royaume, ainsi qu'une variété de missions nationales et internationales par la suite.



Après la guerre civile, ayant eu vent des activités de la société Ouroboros et des mercenaires Jaegers au sein de l'empire Erebonia, Agate a décidé de rejoindre la Guilde des Bracers ( en pleine reconstruction ) à Erebonia et de mettre la pression sur la Division Intel pour aider son ancien camarade d'armes, le Prince Olivert.



Non seulement il est préoccupé par le fait que Tita se soit inscrite à l'académie Thors II, mais il a également commencé à mener une enquête autour d'Erebonia pour trouver la vérité concernant la Guerre des 100 jours qui s'est produite entre Erebonia et Liberl il y a 14 ans.

S.1202 : Agate Crossner à 24 ans ( Trails in the Sky )



: Agate Crossner à 24 ans (

Professor G. Schmidt

Première apparition : Trails of Cold Steel 2



Le plus grand ingénieur en technologie orbale de l'empire Erebonia et l'un des trois étudiants de C.Eipstein ( décédé en l'an S.1154 ) aux côtés des professeurs Russell et Hamilton.



A ses débuts, afin de satisfaire sa curiosité intellectuelle, il a travaillé avec Gwen Reinford, son «partenaire dans le crime», et ensemble, ils ont développé le chemin de fer, une variété d'armes à feu, des machines massives et autres en successions rapides. En tant que tel, l'Empire a connu une excellente avancée en matière d'ingénierie orbale.



Au cours de la guerre civile, son travail a été utilisé par Duke Cayenne, pour le développement d'armes qui seront utilisées par le Chevalier Azure Ordine et Ouroboros, ainsi que pour la recherche sur les Panzer Soldats. Aussi, grâce à sa curiosité, il a développé la lame utilisée par le Chevalier Cendré Valimar.



Actuellement, il occupe le poste de conseiller spécial à Thors II. Il prend en charge des étudiants et autres personnes pour étudier l'ingénierie orbale sous sa tutelle. Alors que George a choisi de visiter le ZCF après la guerre civile, Tita a été choisie pour comme remplaçant et pour étudier sous Schmidt.

Einhell Fortress

Avec son arrivée, comme consultant spécial pour Thors II, le professeur G. Schmidt a imaginé et conçut un centre de formation pratique à la périphérie du campus.



Les mécanismes orbal à grande échelle au sein de l'installation lui permettent de changer son intérieur, ce qui permet non seulement aux étudiants de Thors II d'avoir une variété d'environnements de pratique, mais aussi de fournir un terrain d'essai pour les capacités des soldats ( Panzer Soldats ).



Direct Command System ( Système de commandes directes )

Les jeux précédents de la série Kiseki ont tous utilisé un système de commandes en anneau, mais dans le cas présent, il est remplacé par un système de commandes directes.



Sur les touches directionnelles :



L'ordre ( Order )

Les objets ( Items )

La fuite (Escape )

Le changement ( Change )





Sur les boutons ○ △ □ ×



Craft ( techniques )

Attack ( attaque )

Arts ( magie )

Move (déplacement sur le terrain de combat )



Le changement de style est lié au bouton R2

Le " Combat Link ", la touche L2

S-Break la touche R1 .

Seamless Combat ( Combat sans transition )

Les épisodes précédents étaient toujours basés sur ce système : entrer en contact avec un ennemi sur le terrain d'exploration, et le combat se lance en passant de la carte de terrain à une carte de combat.



Dans Sen no Kiseki III, un système de combat sans transition a été intégré, où lorsque vous rencontrez des ennemis sur le terrain, les menus de combat se chargent, sans changement de cartes.

Brave Order

Chaque personnage a la possibilité d'exécuter un ordre sur le terrain pendant le combat avec ce nouveau système. Ces commandes utiliseront des points courageux ( Brave Points ) et créeront un effet spécial qui impactera tous les membres du groupe pendant un nombre spécifique de tours.



Exemples de Brave Orders :



Battle Formation [Conflagration] (Rean) - Lorsque cet ordre est activé, tous les dégâts infligés par le groupe augmentent et, pendant son état actif, les gains de CP ( Craft Points ) augmentent. Cet ordre coûte une petite quantité de BP ( Brave Points ).



Noir Crest (Altina) - Toutes les attaques ennemies seront réfléchies ( renvoyées ) inconditionnellement. Comme il s'agit d'un ordre puissant, il utilise beaucoup de BP et le bon moment pour son utilisation est essentiel.

Crafts

Le système de Crafts reste une partie traditionnelle de la série Kiseki, où une variété de compétences spécifiques aux personnages sont activées en contrepartie de la dépense de CP (Craft Points) accumulés pendant le combat. Ce système possède une variété de compétences et de capacités qui peuvent modifier le résultat d'une bataille.





Quelques exemples de Crafts avec les images ci-dessus :



Rean : Rasengeki

Juna : Cross Break

Kurt : Tempest Edge

Altina : Fragarach

Style Change ( changement de style )

En prenant Juna comme exemple, les changements de style permettent à un personnage de changer son style de combat. Dans les images, elle a montré deux positions différentes pour ses Gun Breaker tonfas. L'un est le mode Striker, où elle inflige plus de dégâts, mais est proche des ennemis, alors que le mode Gunner lui permet de rester à l'écart des ennemis avec des attaques à distance.

Family ( Le passé d'Agate )

Agate a vécu dans son village natale ( Ravennue Village ) avec sa petite soeur Misha, mais lorsque la «Guerre des 100 Jours» entre le Royaume Liberl et l'Empire Erebonia éclata, et que des balles / obus égarées ont plu au-dessus d'eux, la vie de Misha a été prise. Cet incident a laissé une profonde blessure dans le cœur d'Agate, et avec le temps il est devenu quelqu'un de brutal au point de diriger un gang de délinquants à Ruan appelé les «Ravens». Il revient sur le droit chemin après avoir rencontré un Bracer nommé Cassius Bright, et pendant qu'il devient lui-même un Bracer, la douleur de la mort de sa soeur n'a pas été guérie. Sa rencontre avec Tita est ce qui lui permet de faire face à son Passé et à grandir en tant que personne.

Bracers

Dans le but principal de préserver la sécurité civile et la paix locale, les Bracers sont ceux qui reçoivent diverses demandes des personnes et appartiennent à une organisation non gouvernementale appelée Bracers Guild. Le contenu de ces demandes varie tous les jours, comme la remise de lettres et la recherche de choses, aux demandes plus vastes telles que la lutte contre les monstres et les choses qui dépassent les frontières du pays, comme les négociations transnationales.



Cependant, il ne peut pas intervenir contre le pouvoir de l'Etat.

Russell Family ( famille Russel )

La famille de Tita et une famille de chercheurs, pour ainsi dire.



Le grand-père de Tita, le professeur Albert Russell, est l'un des disciples personnels du professeur C.Epstein, qui a amené la civilisation orbale sur le continent de la Zemuria. Le professeur Russel a contribué au développement de la technologie orbal dans le Royaume de Liberl.



La mère de Tita, Erica Russell, qui est également chercheuse, travaille aux côtés de son mari Dan, en dehors du Liberl Kingdom, comme guide d'ingénierie.



Tita, bien sûr, est talentueuse en ce qui concerne les machines, et la disposition qu'elle a, où son environnement disparaît quand il s'agit de ses recherches, semble avoir été d'une grande influence de son grand-père et de sa mère. La mère de Tita, Erica, prend bien soin d'elle et, pour cette raison, voit Agate comme une mauvais fréquentation pour sa fille.

Liberl Kingdom

Un petit pays situé dans la partie sud-ouest du continent de Zemuria, le royaume de Liberl se compose de cinq provinces entourant Valleria Lakeshore ( un lac ), situé dans le centre du pays. Il se trouve à proximité deux grandes puissances: l'Empire Erebonia au nord et la République de Calvard à l'Est.



Bien que son pouvoir national soit inférieur à ces deux pays, il a maintenu son indépendance grâce à l'abondance de ses ressources en sepith, à une excellente technologie et, par ailleurs, à sa diplomatie qualifiée sous la Reine Alicia. Bien qu'il ait été attaqué par divers incidents majeurs - tels que la «Guerre des 100 Jours», dans laquelle l'Empire Erebonia a envahi le royaume, la «Tentative de coup d'Etat» de la Division Renseignement de l'armée royale de Liberl et le «Désastre de Liberl» planifié par la société secrète "Ouroboros", elle a sut tenir tête et a réussi à éviter d'autres problèmes grâce à l'armée et aux Bracers.



Grancel - La capitale impériale, située au sud-est de Valleria Lakeshore. Toute la région est entourée d'un ancien mur appelé "Ahnenburg".



Rolent - Situé au nord-est de Valleria Lakeshore, Rolent a un paysage idyllique avec l'agriculture et les mines. C'est la ville natale d'Estelle Bright, protagoniste de The Legend of Heroes: Trails in the Sky.



Bose - Situé au nord de Valleria Lakeshore, Bose partage une frontière avec l'Empire Erebonia. Ses moyens de subsistance sont basés sur le commerce, et il est célèbre pour son marché de Bose où se trouvent toutes sortes d'objets.



Ruan - Situé à l'ouest de Valleria Lakeshore, il a prospéré dans les industries de la pêche et de l'expédition, mais ceux-ci ont progressivement diminué, et il s'intéresse maintenant à l'industrie du tourisme.



Zeiss - Situé au sud de Valleria Lakeshore, Zeiss est l'usine Zeiss Central Factory et est le centre de l'industrie orbal. Sa norme technologique est supérieure, même par rapport au reste du continent.

Three Disciples

Le professeur Albert Russel est connu comme le «Père de la révolution orbale».



Le Professeur L. Hamilton est enthousiaste à l'égard des programmes de sensibilisation dans la zone rurale, en disant: «Les Orbments sont nécessaires pour la frontière».



Et le Professeur G. Schmidt, le pouvoir de l'ingénierie mécanique.





Ensemble, ces trois sont connus sous le nom de «Trois disciples». En tant qu'étudiants personnels du Professeur C. Epstein, ces trois sont les chercheurs les plus compétents du continent de Zemuria. En raison de leurs activités, on dit que la technologie orbale a pénétré dans le continent en moins d'un demi-siècle.

