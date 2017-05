Xbox

MSPoweruser

Selon une des sources du site, Microsoft pourrait bien proposer. Cette versions garderait le nom "Minecraft: Xbox One Edition" mais serait développée via l'UWP (Universal Windows Platform) etCette "nouvelle" édition Xbox, pourrait se présenter comme une mise à jour pour les joueurs possédant déjà le jeu sur la console américaine. Elle apporterait une amélioration de l'interface, plus de possibilités de personnalisation, une plus grande distance d'affichage, une meilleur optimisation etNul doute qu'on entendra parler du jeu de Mojang lors de la conférence pré-E3 de Microsoft, qui se déroulera le dimanche 11 juin à 23H00.