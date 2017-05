La liste de jeux rétrocompatibles sur Xbox One s'allonge de semaine en semaine et deux nouveaux jeux Xbox 360 s'ajoutent logiquement à la liste. En effet, on a appris qu'aujourd'hui même, Bullet Soul et sa suite Bullet Soul : Infinite Burst ont donc rejoint cette liste et pourront étoffer un catalogue de Shoot'em Up bien pauvre par rapport à celui de la PlayStation 4.



Disponibles depuis fort longtemps au Japon et sortis en occident (du moins uniquement en Amérique du Nord) l'année dernière, les deux volets de Bullet Soul sont malheureusement sortis dans l'indifférence la plus totale, qui plus est sur un support abandonné par les tiers Japonais depuis longtemps, a savoir la Xbox 360. Bien qu'étant de simples Shoot'em Up Japonais, du moins en apparence, la récente sortie sur Steam du premier volet a été très satisfaisante et a reçu des éloges inattendus de la part des fans de ce genre de jeu. Maintenant, grâce au soutien inattendu de sa sortie sur Steam, c'est au tour de la Xbox One de sauter dans le feu de l'action via la rétrocompatibilité de ces deux Shoot'em Up Xbox 360.

Une toute nouvelle recette pour un style de Shoot'em Up qui récompense les joueurs qui survivront en jouant de façon agressive. En mélangeant un gameplay et un game design classique, tout en modernisant d'autres aspects du jeu, ce plat préparé avec une âme à tout pour lui. Détruisez de près les ennemis pour augmenter votre jauge qui fait office de multiplicateur de points et rendez leurs tirs inoffensifs. Parcourez chaque stage pour découvrir divers secrets et bonus pour pouvoir augmenter votre score jusqu'au maximum.