La gamme Arcade Archives et plus particulièrement la gamme ACA Neo Geo (lancée par Hamster Corporation ) s'étend de plus en plus. Et cette semaine, nous avons pas moins de deux nouveaux shmups qui rejoignent cette gamme déjà très fournie, dont un qui est juste un shmup légendaire et considéré par beaucoup comme le meilleur shmup de la console. En effet, la cultissime Blazing Star est sorti cette semaine sur la Switch de Nintendo et ce partout dans le monde au tarif de 6,99€.











Voici également un résumé du jeu et une petite vidéo de gameplay ! La gammeet plus particulièrement la gamme(lancée par) s'étend de plus en plus. Et cette semaine, nous avons pas moins de deux nouveaux shmups qui rejoignent cette gamme déjà très fournie, dont un qui est juste un shmup légendaire et considéré par beaucoup comme le meilleur shmup de la console. En effet, la cultissimeest sorti cette semaine sur ladeet ce partout dans le monde au tarif deVoici également un résumé du jeu et une petite vidéo de gameplay !

Blazing Star est un Shoot'em Up 2D lancé par SNK en 1998 sur Neo Geo.



Votre mission est de capturer le sinistre "Al Brawshella" qui est le principal suspect derrière une gigantesque armée d'armes biologiques mortelles. Vous pourrez choisir l'un des six vaisseaux à votre disposition pour réaliser cette tâche.



Le jeu propose un système de scoring et un gameplay classique ou il vous faudra détruire plusieurs ennemis consécutivement à coup de tirs chargés, histoire d'enchaîner les combos.



La série "ACA Neo Geo" à reproduit fidèlement et respectueusement beaucoup de classiques venant de la cultissime Neo Geo.



Les joueurs peuvent changer divers paramètres comme la difficulté du jeu et même reproduire les sensations de l'Arcade avec divers paramètres d'affichage.



Les joueurs pourront également rivaliser les uns contre les autres et ce dans le monde entier en partageant leur score via le Leaderboard Online.



S'il vous plaît, essayez d'apprécier ce chef-d'oeuvre qui a construit toute une génération de jeux vidéo.

----------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------





En plus de l'exceptionnel Blazing Star , le très bon, mais néanmoins sous-estimé Last Resort est également de sortie cette semaine. Tout pour les autres titres de la gamme ACA Neo Geo, il faudra débourser 6,99€ pour acquérir ce sympathique, mais néanmoins excellent clone de R-Type , qui est pour l'instant disponible uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One.















Comme pour Blazing Star , voici un résumé et une vidéo du jeu ! En plus de l'exceptionnel, le très bon, mais néanmoins sous-estiméest également de sortie cette semaine. Tout pour les autres titres de la gamme, il faudra débourserpour acquérir ce sympathique, mais néanmoins excellent clone de, qui est pour l'instant disponible uniquement suretComme pour, voici un résumé et une vidéo du jeu !