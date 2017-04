M2

Battle Garegga Rev.2016

Annoncé il y a tout pile un an () par(un développeur spécialisé dans les portages Arcade) à destination de ladans le cadre du projet. Le Shoot'em Up disco de, a savoir le très spécial, qui fut tout d'abord sorti ense dote enfin d'une date de sortie Japonaise sur. En effet, le site Japonaisannonce un peu en avance que ce Shoot'em Up très particulier sortira, soit presque 20 ans après sa sortie initiale en Arcade.Tout comme, sorti, cepropose le même HUD avec une tonne d'informations à l'écran comme le score de chaque niveau, la résistance du boss, le niveau de difficulté, le nombre de vies et de bombes. Toutes ces informations seront à prendre en compte pour créer des stratégies en temps réel vous permettant de capturer des soldats cyborgs, qui seront la base même du scoring.Le mode Arcade de cette version a été complètement refait par rapport à la version Arcade du jeu. Tout a été fait pour que le joueur se sente libre, comme par exemple avec le mode, qui comme son nom l'indique est facile à prendre en main, même pour un novice. Mais les joueurs recherchant le fun et l'adrénaline pourront également opter pour le modes'ils veulent scorer avant tout. En tout, il y aura tros modes de jeu complètement différents.Chaque mode de jeu (en plus du mode principal) correspond en fait à un espèce de modede 3 minutes. des modes parfait pour ceux n'ayant pas trop le temps de jouer ou voulant améliorer leurs compétences.Concernant l'aspect sonore, l'OST de la version Arcade est bien évidemment sélectionnable, mais elle est en Stéréo. De plus, tout comme, vous pouvez toujours jouer avec les musiques arrangées.Il y a tout un tas d'options dans le jeu, comme par exemple la possibilité de changer le niveau de difficulté, le nombre de vies, la possibilité de choisir quand gagner une vie supplémentaire, activer l'absence de Rang, la possibilité de mettre l'écran en vertical et tout un tas d'options aussi diverses que variées. Le personnage cachépeut également être utilisé.Enfin, si vous faites un bon score, il pourra être enregistré dans le Leaderboard Online et ce pour chaque mode de jeu et chaque vaisseau différent. En plus de la possibilité d'uploader votre score dans le Leaderboard, vous serez également en mesure d'enregistrer vos parties et de télécharger les parties d'autres joueurs. De plus, vous pourrez envoyer des images et vidéos sur le service SNS via la fonctionde laet même streamer si vous en avez envie.Voici pour finir le premier teaser/trailer du jeu :