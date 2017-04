profite de ce début de semaine pour nous dévoiler une nouvelle flopée d'images du très attendu, aussi bien pour la versionque pour la versionCes nouvelles images permettent notamment de découvrir un peu plus une des récentes features qui a été annoncée, à savoir lequi est un arbre de compétences, une première pour la franchise qui était jusque la restée assez traditionnelle.Ces images jouent également sur la nostalgie puisque nous avons également un petit aperçu du, un élément qui est connu depuis les débuts de la franchise. Il s'agit d'un système permettant de sauvegarder sa progression par le biais d'une conversion en mot de passe. Nous l'avions notamment surC'est ce système qui permettra de faire, sans mauvais jeu de mot, un "" entre les différentes consoles pour conserver votre progression.Pour rappel,est attendu pour lesuret, et nous sommes toujours dans l'attente queamorce une communication au sujet de la versionet sur les détails de la sortie occidentale.

Who likes this ?

posted the 04/24/2017 at 09:37 AM by liquidus00