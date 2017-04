Les plus jeunes "gamer" (ou les plus mal informés) ont tendance à penser que le jeu vidéo français est né, peu ou prou avecet(encore que ces derniers n'ont plus trop rien de français, si ce n'est le nom d'inscrit sur la jaquette...), et ils ont grossièrement tord !En réalité, le jeu vidéo, en particuliers celui des années 90 a été fortement marqué d'une emprunte bien de chez nous, inimitable, pleine de saveur et de passion, et parfois même capable d'être révolutionnaire et de marquer d'une pierre blanche l'histoire de notre beau loisir. On peut citer en vrac les archi connusBref, les années 90 ont vu éclore un tas de créateurs de jeu vidéo français ingénieux et charismatique !Entre tout cela, l'éditeur, qui en fin de vie aura tout de même donné au jeu vidéo quelque un de ses plus puants étrons (Superman 64) nous propose en, alors même que la Super Nintendo a déjà vu passer tous ses meilleurs soft du même genre.Vous l'aurez compris, c'est dans une ambiance marrante et un univers haut en couleur que se déroule Prehistorik Man, et la musique composée parfait merveille. Très mélodique, entêtante, les sonorités imitent le son que pourrait émettre des os qui servent de percussion et des instruments à vent primitif fait de bois et de corne d'animaux sauvages. Elle donne envie de voyager dans les steppes et de taper sur la tronche du moindre smilodons qui approche à l'aide de notre grosse massue (hum... enfin, notre gourdin quoi, enfin vous voyez...), le tout dans la bonne humeur !