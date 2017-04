Nous avons parlé d'un petit évènement vidéoludique avec la sortie dehier, et j'ai précisé mon manque de réel enthousiasme à propos de la dernière production de. En revanche, si il y a bienOn l'a suffisamment répété, lapour l'inclure à un gameplay beat them all plus nerveux comme ils en avaient l'habitude avec les. Rappelant à plus d'un titre (à tord ou à raison, la nostalgie biaisant probablement beaucoup notre perception des choses) la série regrettéepour son aspect artistique, le studio a sut développer un jeu à la patte visuelle et sonore remarquable.a été à la tête d'un petit orchestre pour délivrer une bande-son s'appuyant sur les instruments typiques de la culture musical asiatique.Après avoir découvert presque toute l'étendue de la menace démoniaque qui pèse sur le Zipangu et après avoir vaincu quelques monstres d'envergure, les musiques gagnent en militarisme et en gravité. Cela contraste avec leur aspect plus mélodique, contemplatif et éthéré du début de l'aventure. La guerre totale pour la conquête du Japon est déclarée et la bataille entre les daimyo Tokugawa Ieyasu et Ishida Mitsunari à Sekigahara (élément historique réel du Japon, renseignez-vous, c'est fascinant ! ) promet d'être sanglante.Et avec cela, Yugo Kanno a octroyé au soft une bande-son de caractère, parfaitement adaptée au thème sans tomber dans le cliché des musiques aux accents japonisants à outrance.