La version finale de Ys VIII sur PlayStation 4 est arrivée, a déclaré Falcom via un Tweet . Nous avons tout simplement commencé à y jouer (pour information, l'image plus haut provient justement du début du jeu). Tout le monde, soyez rassuré. Avec cela, il y a presque quasiment aucune possibilité que la date de sortie soit repoussée. Ys VIII : Lacrimosa of Dana (version PlayStation 4) sortira donc très exactement le jeudi 25 mai 2017 au Japon.

Excellente nouvelle pour les fans d'Action RPG à l'ancienne. En effet, la versiondevient tout juste de passer gold, c'est en tout cas ce qu'a annoncé le développeur historique de la saga, a savoir. Cela signifie également que le développement du jeu est terminé et que le jeu respectera bien évidemment sa date de sortie.De plus, histoire de compléter cette news,a eu l'extrême gentillesse de proposer depuis la MAJ de cette semaine sur ledes avatars très kawaii (かわいい) de plusieurs personnages de. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Et bien parce qu'ils sont gratuits tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller sur leur pagepour les remercier, ça leur fera très plaisir. Voici d'ailleurs un aperçu de ces avatars et celui que j'utilise actuellement.Donc pour résumer,sortira. Concernant l'occident et plus particulièrement l'Amérique du Nord et l'Europe, l'Action RPG dedébarquera, le tout traduit dans plusieurs langues, dont le Français et avec les voix Japonaises. Enfin, pour les plus impatients, sachez que la versionest disponible au Japon depuis l'année dernière.