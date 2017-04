Au lendemain du panel Star Wars organisé par Disney, au cour duquel nous avons put découvrir le premier vrai aperçu du tant attendu Épisode VIII de la saga des étoiles, il me semblait de bon aloi de revenir un peu sur le sujet. C'est que d'un point de vue musical, il y a de quoi faire, et de quoi se faire plaisir surtout !D'aucun dirait que les possesseurs de Nintendo 64 (et qui ne possédait rien d'autre) devaient être bien malheureux entre 1996 et 2000 tant les grosses productions tombaient en masse sur la rivale de chez Playstation. Et pourtant, c'est bien sur la machine de Big N qu'on a eu droit à un des jeux les plus fabuleux de l'historique vidéoludique de la création de George Lucas, à savoir le légendaire Rogue Squadron. On ne reviendra pas (pas ici en tout cas, mais peut-être un jour sur Retro Gamekyo :P ) sur les nombreuses grandes qualités du titre si ce n'est sur sa musique.Fait suffisamment rare pour être signalé dans un jeu dérivé des films Star Wars, Rogue Squadron (comme Dark Forces sur PC par exemple) comprend des musiques originales qui n'ont pas été crées par le compositeur des films, John Williams. Ici, c'est le non moins célèbre bidouilleur de chiptune allemand Chris Huelsbeck (Turrican, Apidya, Jim Powers...) qui s'y colle. Le Main Theme n'est pas tout à fait du John Williams dans le texte, quand bien même il garde dans son inspiration les grands éléments caractérisant les scènes d'action des films à savoir le courage, la grandiloquence, le théâtral ... Un morceau qui parlera aux nostalgique, assurément.