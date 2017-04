ICI

Plus de suspense,en Europe comme vient de l'annoncer. Il sera possible se procurer ceComme précédemment annoncé, ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire deen la suivant à travers l’Inde aux côtés desur les pistes de la légendaire Défense de Ganesh. L'équipe dévoile d'ailleurs une nouvelle scène, au commencement du jeu, alors que Chloe et Nadine essayent de déchiffrer les indices menant à l’emplacement de la Défense.Toute précommande d’Uncharted: The Lost Legacy chez un détaillant participant sera accompagnée d’une copie digitale gratuite de Jak and Daxter: The Precursor Legacy (PS2 classic) pour PS4 à sa sortie, le 22 août. Pour les précommandes faites sur le PS Store, vous obtiendrez également un thème Uncharted: The Lost Legacy pour PS4 créé par Truant Pixel.