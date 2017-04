Xbox

C'est du 11 au 17 avril 2017, que Microsoft proposera des promotions sur près de 350 jeux Xbox 360 et Xbox One. Des promotions qui pourront aller jusqu'à -67% sur le prix des jeux concernés, les membres gold profitant, comme à l’accoutumé, de 10% de remise supplémentaire.Si vous n'êtes pas membre gold, il sera possible de le devenir pour l'occasion au tarif de 1$ (1€?) pour 1 mois, et ainsi profiter des 10% supplémentaires ainsi que des jeux Game With Gold du moment. Petite nouveauté de cette année, la firme de Redmond offrira une réduction de 15$ sur les pads customisés aux couleurs de notre choix.Le major Nelson a diffusé une vidéo permettant de voir que dans les titres qui bénéficieront de l'opération on trouvera entre autre Titanfall 2, Forza Horizon 3, Overwatch, Battlefield 1, Halo Wars 2, Watch Dogs 2, Rainbow Six Siege ou encore Gears of War 4. de quoi rattraper notre éventuel retard ou faire le plein de jeux à moindre coût.