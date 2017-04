Actu’Xpress c’est votre condensé d’infos Xbox, tous les vendredis. Le Récap de la semaine c'est maintenant :

Semaine 14

du 31 mars au 07 avril 2017

L'Actu Quotidienne

Phantom Dust

Le remaster a fait parler de lui cette semaine avec une image. On constate que le rendu semble plutôt sympa et que le titre devrait tourner en 30fps.



Cities Skyline

Le jeu de gestion est disponible en préco sur votre Xbox One. Le titre sortira le 21 avril prochain pour 39€.



Universal Windows Plateform

Il est maintenant possible d’installer une application UWP via son PC Windows 10.





Rétrocompatibilité

Civilization Revolution et Insanely Twisted Shadow Planet sont désormais rétro-compatibles sur Xbox One !



Quantum Break

Le fameux titre de Remedy fête sa première bougie cette semaine. Pour marquer le coup, le studio publie quelques statistiques des joueurs. Hasard du calendrier, Phil Spencer est apparemment parti faire un petit tour dans les locaux finnois. Pourquoi ? Le suspense reste entier!







Xbox cool

Une étude menée par YouGoc et Gutcheck (le tout commissionné par Google) nous indique que la première marque de jeux vidéo considérée comme « cool » chez les 13-17 ans est la marque Xbox (4ème place du classement des marques les plus cool), derrière Youtube, Netflix et Google.



Notons que la marque Playstation si, elle, n’est que 7eme sur cette tranche d’âge, reste cependant plus appréciée des 18-25 ans que Xbox.



Minecraft

C’est Hugues Ouvrard (Monsieur Xbox en France) qui, cette semaine, nous a donné quelques infos chiffrées sur Minecraft.



- Minecraft est la plus importante franchise de jeu vidéo sur YouTube.

- Minecraft est disponible sur 18 plateformes.

- C’est le 2eme jeu le plus vendu de l’histoire (derrière Tetris)



Enfin sachez qu'un petit ajout s’est invité en guise de mise à jour gratuite dans le jeu comme l'illustre cette image :





Project Scorpio







C'est fait ! Cette semaine a été marquée par l’annonce officielle des caractéristiques principales de la future Xbox. Et comme promis, le terme « monstre » utilisé un an auparavant par Microsoft n’est pas galvaudé. Ainsi on retrouvera :

• Processeur très customisé AMD x86 8 cœurs cadencés à 2,3 GHz



• Puce graphique AMD avec 40 cœurs Radeon cadencés à 1 172 MHz



• 12 Go de RAM GDDR5 avec une bande passante de 326 Go/s (interface mémoire de 384-Bits)



• Disque dur 2,5 pouces de 1 To avec taux de transfert doublé



• Lecteur de Blu-ray 4K





On peut aussi à présent confirmer :

- L’alimentation interne



- Connectique similaire à la One S (entrée HDMI conservée, port Kinect oublié)



- La technique du Supersampling qui consiste (sur un écran 1080p) à réduire la définition de sortie (flux 4K en 1080p donc) afin d’améliorer naturellement la netteté de l’affichage.



- Le DVR en 4K





Ce qu’il faut aussi retenir :

- Les technologies d’AMD utilisées ont été lourdement modifiées par les ingénieurs de Microsoft.



- Les temps de chargement, l’antialiasing… seront améliorés.



- Le 4K natif







- Le système de refroidissement plutôt haut de gamme, jamais vu sur un produit de "masse" et encore moins sur une console de jeux : une chambre à vapeur. Réduction de la chaleur sans déclencher moult ventilateurs. (ce qui permet les 40 cœurs cadencés à 1 172 MHz comme écrit plus haut : presse unanime pour dire que c'est assez impressionnant)



- Les jeux Xbox (360/One) bénéficieront automatiquement des avantages de la Scorpio (sans l’obligation d’un patch)







- La démo de Forza Motorsport 6 (faite en 2 jours sans vraiment de travail d’optimisation) tournait en 4K/60fps stable dans l’une des « pire » configurations possible avec un maximum de concurrents et la météo dynamique.



- Les 3Go de RAM supplémentaire pour les jeux (par rapport à la Xbox One de 2013) devraient améliorer de manière drastique la gestion du multitâche, l’une des fonction phare de la console.



- Sur les 12Go de RAM : 4 seront réservé au bon fonctionnement du système et de l’interface. 8 le seront pour les jeux ce qui est 3 fois mieux que sur les Xbox One ou PS4Pro actuelles.





Mardi, vous retrouverez Orbital aux commandes de Game'Xpress pour mettre en avant toutes les sorties de jeux de la semaine.

Rédacteur : Twins

Correction : Darkfoxx





