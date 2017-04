Le design / hardware

- Le look de la console serait « compact ». Microsoft a appris de sa ligne Surface qui pourrait être résumé à de la puissance dans un minimum d’espace. Certains (insiders) affirment que le tout serait assez impressionnant.

- Présence du Bluetooth

- Les kits de développement possèdent un petit écran intégré pour voir les stats en temps réel.

- Pas de Kinect.

- La présence d’un lecteur blu-ray 4K

- Le transfo intégré (comme à l’image de la One S)

Les spécificités

- Confirmation des premières spécificités cette semaine. (Probablement jeudi 06 avril aux environs de 18h heure française)

- 6 à 6.3 Teraflops sont attendus.

- 12 Go de RAM en GDDR5

- 8 cœurs CPU

- AMD Ryzen/Vega

- La pleine puissance des kits de développement interviendrait courant juin. Actuellement à 80%, ces kits vont gagner en performance en mai, puis en juin pour le seuil maximum.)

- L’interface (OS) devrait largement profiter de la puissance de la console.

Les jeux

- Les développeurs pourraient soumettre leurs jeux à Microsoft dès le mois de juin.

- Forza Motorsport 7 tournerait bien en 4K. Il serait l’un des porte étendard du projet et serait visuellement assez impressionnant.

- Microsoft Studios travaille dur pour pousser la 4K et ReCore devrait être l’un des premiers bénéficiaires de cette nouvelle norme.

- D’autres jeux tiers pour la plupart seraient aussi de véritable démonstration de force pour Scorpio : Red Dead Redemption 2, Battlefront 2, Fifa 18, Madden sans oublier des jeux maison comme Sea of Thieves, Crackdown 3 ou State of Decay 2 ...