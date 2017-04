Le temps pour faire face à la menace qui menace la galaxie dans Super Hydorah approche petit à petit. C'est pour cela que Abylight et Locomalito viennent d'annoncer de leur quartier général la plate-forme de lancement pour leur Shoot'em Up rétro. Super Hydorah sortira d'abord sur Xbox One dès ce printemps (la date définitive sera annoncée bientôt). Ce jeu non-linéaire mettra vos connaissances en pilotage à toute épreuve, aussi bien en mode un joueur qu'en multi via un mode co-op.



Ainsi, la Xbox One sera une fois de plus la plate-forme de lancement pour ce qui est des jeux signés par Abylight et Locomalito , après le succès de Cursed Castilla . Ce jeu Arcade acclamé fut considéré comme l'un des meilleurs jeux Xbox One par le site Metacritic. Maintenant, les joueurs Xbox One seront en mesure d'apprécier le défi spatial offert par Super Hydorah .

Dans Super Hydorah , vous prenez le contrôle d'un vaissea de combat nommé "Delta Lance" et faites face à la menace nommé "Meroptians", une race biomécanique qui ont attaqué l'étoile Omnios et ont mise la galaxie entière en danger. Super Hydorah a été conçu pour offrir un challenge et une expérience mémorable, comme les Shoot'em Up traditionnels le font et le titre offre une grande variété de situations de combat différentes et un contenu unique qui vous surprendra et vous retiendra pendant des heures. Super Hydorah est un Shoot'em Up non-linéaire qui propose des routes alternatives et de multiples fins qui offriront un véritable replay value. Vous devrez devenir un véritable maître dans cette guerre spatiale avec votre vaisseau "Delta Lance" pour pouvoir découvrir tous les secrets et routes alternatives de ce Shoot'em Up qui offre un gros challenge.



De plus, Super Hydorah proposera des fonctionnalités multijoueur, que ce soit en solo ou en coopération. Dans le mode co-op qui se veut intense, vous devrez collaborer avec un ami pour pouvoir espérer surmonter la menace des "Meroptians".

Features :

-Gameplay old-school : Facile à prendre en main, difficile à maîtriser.



-Un look rappelant l'ère des Shoot'em Up sur consoles 16-32 bits.



-La présence de 21 niveaux divisés en 35 sous-niveaux, 35 boss et plus de 100 ennemis différents.



-Trois modes de jeu, un mode solo, un mode multi en co-op et un mode faisant office de spin-off ou l'on contrôle un robot.



-Les niveaux ne sont pas linéaires et proposent plusieurs routes.



-Il y a des dangers de différentes natures dans chaque niveau (pas uniquement les tirs ennemis).



-Il y a un menu de sélection d'arme, des power-ups et de nouvelles armes débloquables entre chaque mission.



-La bande-son originale du jeu contient plus de 60 pistes.



-Des objets secrets sont de la partie, ainsi qu'une fin spéciale héroïque.



-Des secrets, des achèvements et un système de rang sont également de la partie.



-Contrôle analogique du vaisseau hyper précis.



-Effets via un moniteur CRT.