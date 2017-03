Star Ocean

Comme annoncé il y a quelques jours, la version PlayStation 4 du J-RPG de tri-Ace et Square Enix , a savoir Star Ocean III : Till the End of Time est maintenant disponible sur le PlayStation Store Japonais au tarif assez élevé de 3,024¥.



Le jeu, sorti à l'origine en 2003 sur PlayStation 2 est une émulé sur PlayStation 4 via l'émulateur en haute-définition de cette dernière. Ce qui permet d'afficher des visuels plus clairs et en haute-définition, avec moins d'aliasing (le fameux effet d'escalier comme on dit chez-nous) et un meilleur éclairage. Le jeu prend également en charge les trophées (il y a même un platine à la clé), la fonction Share pour partager vos screens et vidéos, le Remote Play et des temps de chargement améliorés.



Une sortie occidentale doit encore être annoncée, mais Square Enix a récemment déposé la marque "Till the End of Time" en Europe, ce qui suggère qu'une future sortie Américaine et Européenne est déjà planifié. Signalons également qu'une liste de trophées en Anglais est même disponible depuis quelques jours sur le net et même en Français via le site PSTHC.fr.