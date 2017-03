CD Projekt Red

■■■■■■■■■■ Le contexte ■■■■■■■■■■

10.03.16

17.12.16

17.02.17

18.03.17

La quatrième itération du Red Engine limpidement nommée Red Engine 4

impérativement voir le jour avant le mois de juin 2019

■■■■■■■■■■ Les faits ■■■■■■■■■■

31 mars

Toutefois les développeurs se veulent rassurants, Cyberpunk 2077 est bien plus avancé qu'on ne le croit.

■■■■■■■■■■ Analyse ■■■■■■■■■■

L’information demande encore une confirmation mais CD Projekt ne devrait en définitive pas faire le déplacement à Los Angeles en Juin prochain pour se joindre à la grand-messe vidéoludique que représente l’E3

Pour synthétiser le tout, Gwent sera donc pleinement à l’honneur cette année comme ce fut le cas une ultime fois pour le Sorceleur l’année passée. Quant à Cyberpunk, la révélation d’une sortie contractuellement « obligatoire » avant juin 2019 et la volonté de ne le dévoiler que le plus tard possible tendent à repousser son retour au moins jusqu’en 2018 si vous me permettez une rapide déduction. Aucune nouvelle du fameux RPG AAA prévu pour 2021, mais si l’espace de quatre ans séparant la sortie de leurs gros projets est toujours de mise d’ici là, il y a fort à parier que cette date ne fut communiquée qu’à titre d’annonce et que nous aurons donc tout le temps d’en entendre parler à l’avenir.

le studio a bel et bien annoncé ne pas avoir l’intention de se rendre à l'E3 cette année