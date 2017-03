Nintendo 64

Et voilà elle est enfin là, la nouvelle console de Nintendo est disponible, un système hybride appelé tout simplement "Nintendo Switch", anciennement surnommée NX. Malgré des avis divergents d'un camp à l'autre on peut dire qu'elle ne laisse personne indifférent, après tout l'avènement d'une console est toujours un grand moment, que ce soit de la part de Nintendo ou d'un autre constructeur d'ailleurs. Et comme pour toutes machines, une fois la date de sortie atteinte, on vient à espérer le retour de certaines franchises (anciennes ou récentes) afin de combler le catalogue de la bête mais surtout notre petit coeur de fan pur et dur.



Avec le passif de Nintendo je ne peux pas croire qu'il existe au monde un seul joueur n'ayant aucune affinité avec au moins une de leurs licences, des sagas tellement connues qu'elles ont dus bercer bon nombre de gamers à travers le globe, peut-être existent-ils mais dans tous les cas il doit s'agir d'une minorité à coup sûr. J'aime beaucoup leur ludothèque, Elle m'a accompagné durant tout mon parcours vidéoludique et même si un jour Nintendo devait se perdre définitivement elle sera toujours là dans mes souvenirs (PS: Nintendo a quand même créé la meilleure console au monde: La SNES)



Et bien moi je vais faire comme d'habitude.. je vais prier, prier pour le retour d'une ancienne licence comme je le fais à chaque fois que Nintendo sort sa nouvelle génération. Pas n'importe laquelle à mes yeux, la seule et unique qui me comblerait de joie, celle qui me ferait franchir le pas dans un passage à la caisse en bonne et due forme, cette licence vous la connaissez sûrement c'est F-Zero (en même temps facile à deviner c'est écrit dans le titre) et pour la peine je vais parler d'un épisode d'une de mes séries coup de coeur made in Nintendo... c'est par ici que ça se passe.

F-Zero est une franchise développée et éditée par Nintendo commençant son parcours au début des années 90, le premier épisode était un véritable vent de fraîcheur dans le sens où il initia les joueurs à la course futuriste, genre pas du tout exploité à sa conception, servant par la même occasion de petite vitrine pour son support attitré. Acclamé par la critique à l'époque, en soulignant le côté innovant du soft, il était fortement probable de voir débarquer un nouvel opus sur les prochaines bécanes de Big N.



Les choses étant faîtes voici que déboule en 1998 le nouvel épisode de cette saga survoltée, sortant sur le nouveau

support Nintendo du moment "La Nintendo 64" et portant fièrement son nom d'origine mais affublé d'un X à la fin. Mais sinon à part piloter des vaisseaux à très grande vitesse, ça parle de quoi F-Zero? et bien sachez que le jeu possède quand même un petit background pas vraiment négligeable pour un jeu de ce genre. la trame se situe dans un futur lointain, époque où la découverte de l'univers est en plein essor, les humains ont connaissance des différentes vies extra-terrestres et se rencontrent même fréquemment dans cette immensité.



Alors que tout ce petit monde régit ses affaires chacun de leur côté, un nouveau type de divertissement va faire son apparition avec pour but de satisfaire les personnalités les plus riches de l'univers. Basé sur les courses de Formule 1 terrienne voici qu'émerge le tournoi F-Zero, une compétition se déroulant à bord de navettes supersoniques obligeant son chauffeur à avoir des réflexes acérés afin de garantir de passer la ligne d'arrivée en un seul morceau, bien sûr n'importe quelle espèce vivante dans cet univers peut prétendre à participer à ce tournoi intergalactique. Avec une récompense à la clé pour le gagnant, on peut donc dire aisément que vous ne rencontrerez pas que des enfants de choeur durant les enjeux cruciaux de ces courses, plusieurs participants viendront gonfler les rangs afin d'offrir de la diversité aux joueurs, avec chacun des raisons bien distinctes de prendre part à F-Zero. Voici pour la petite histoire du titre qui au final se révèle assez sympathique, apportant un véritable ajout scénaristique à un genre aimant, dans la plupart des cas, laisser ce point sur le côté.

Première grosse surprise (pour ceux ayant touchés l'épisode SNES) le roster des participants a augmenté drastiquement. Là où son ancêtre proposait quatre protagonistes dans le jeu, composé du Captain Falcon ainsi que de trois autres personnages intégrés à l'histoire, cette nouvelle mouture met la barre plus haute avec un nombre total de 30 pilotes, pouvant être débloqués au fil des courses ou avec un code triche, une panoplie de personnages plutôt variée offrant aux joueurs un grand choix de figures hautes en couleur, renforçant le background du titre par la même occasion.



Chaque pilote possède son propre véhicule, chacun y trouvera son compte niveau design, ayant des caractéristiques bien distinctes pour se différencier, on prend beaucoup de plaisir à tester chaque engin afin de trouver la perle rare, à vous de voir quelles spécificités vous préférez mettre en avant en fonction de votre façon de jouer... point commun entre tous les véhicules vous pourrez régler vous-mêmes une jauge permettant de faire la balance entre vitesse maximum ou accélération, mais attention cette option s'adresse plus aux joueurs expérimentés, cette feature offre une personnalisation simpliste mais pouvant faire pencher le dénouement de la course en votre faveur (tout comme vous pouvez vous viandez méchamment xD) une épée à double tranchant qui vous demandera une maîtrise à toute épreuve de votre vaisseau.

"Un casting bien étoffé par rapport à l'épisode SNES"

Plusieurs modes seront bien entendu au rendez-vous, un mode solo demandant aux joueurs de participer à la compétition officielle en terminant une multitude de circuits tous regroupés dans des coupes définies (Jack, Queen, King et Joker) il existe une coupe spéciale "La X-Cup", déblocable suivant votre avancée, servant de générateur de tracés pour donner un vent de fraîcheur à ceux ayant retournés les autres circuits dans tous les sens.



On retrouvera les Mute City, Big Blue et compagnie (et tellement d'autres) pour ne pas être trop dépaysé, même si les circuits ont quelque peu changés depuis l'ancien opus.. étant passé en 3D le jeu se voit doté de parcours sortant un peu plus des sentiers battus, nous avons donc des courses se déroulant soit dans des tubes ou bien sur des cylindre qui vous mettront la tête sans dessus dessous, ajoutons les éternels zig-zag ainsi que des rampes de saut vous obligeant à atterrir sur la route en contrebas afin de ne pas exploser de mille feux, une bonne diversité qui vous occupera pendant un bon moment.

"Divers modes de jeu"

Mis à part la tortuosité des parcours, vous pourrez compter sur vos adversaires pour vous donner du fil à retordre, certains se montreront plutôt percutants à coup de carrosserie sur votre bolide jusqu'à ce que votre jauge d'énergie fonde à vue d'oeil, heureusement vous aurez l'opportunité de leur rendre la pareille en faisant tout de même gaffe de ne pas rater votre coup sous peine de prendre les dégâts et pire encore vous pouvez vous prendre la carcasse calcinée d'une autre pilote lors du tour suivant, entraînant de sévères lésions à votre engin.



Mais n'ayez crainte des points de recharge énergétique se trouvent judicieusement placés sur la route, servant à requinquer votre énergie et par la même occasion le boost de votre bolide supersonique (accélération activée au second tour) car oui l'un ne va pas sans l'autre, votre vitalité et votre booster partage la même barre sur l'écran donc il va falloir choisir si vous voulez la jouer safe mais clairement largué par les concurrents ou bien vous tapez des pointes de vitesse à exploser votre compteur, une délicate balance sachant que plus vous irez vite moins vous serez protégés contre les chocs de toute sorte, je vous laisse imaginer ce qu'il se passerait si votre machine se prend un mur à toute vitesse sans une once de vitalité.. un point important du gameplay vous obligeant à réfléchir un minimum lors de vos courses endiablées.

"Energie et booster seront cruciaux pour remporter la victoire"

Le jeu propose en finalité un gameplay nerveux demandant du doigté car la mort peut se trouver à chaque tournant, si vous êtes fans de véhicules pouvant atteindre des vitesses vertigineuses et que vous aimez affûter vos réflexes ce titre est clairement fait pour vous. Mais ce n'est pas tout d'autres modes sont présents afin d'augmenter la durée de vie du soft, vous avez le bien connu "Time Attack", parfait pour ceux voulant se lancer le défi d'exploser leurs propres scores sur les différents circuits, vous pouvez sauvegarder votre fantôme sur la carte mémoire et tenter de battre son temps, lors de ce test je me suis d'ailleurs pris une belle branlée par mon moi de 1998, plutôt perturbante comme défaite.



On continue avec le mode multijoueurs allant de 2 à 4 joueurs, ancêtre du jeu en ligne sur lequel on s'éclatait un max en écran splitté, j'avoue que de nos jours il est très difficile de revenir sur ce genre de feature tant la lisibilité n'est pas toujours au beau fixe. Je ne vous ferais pas la honte de vous expliquer le mode "Practice" étant donné la simplicité de sa signification mais je finirais juste par la grosse nouveauté, qui pour ma part est une véritable bouffée d'air fraîche et un concentré de génie, le mode "Death Race"... dans notre langue "Course à la mort" tout simplement. Un simple circuit où s'affronteront la totalité des pilotes du jeu (donc le vôtre et 29 autres contrôlés par la console) jusqu'à ce que mort s'en suive, à la fin il ne doit en rester qu'un, vous n'avez plus qu'à prier pour que vous soyez ce dernier survivant.



Un gros défouloir complètement déjanté où vous pouvez passez de vie à trépas en un claquement de cil, le genre de mode qui aujourd'hui ferait fureur en proposant des sessions en ligne, j'avoue j'en rêve en croisant les doigts. Petit fait intéressant le titre possède un Add-on, sorti au début des années 2000, appelé tout simplement "F-Zero X Expansion Kit". Uniquement jouable sur le 64DD, extension de la Nintendo 64 ayant fait un flop mémorable, le jeu original se voit greffer de quelques nouveautés comme des circuits et musiques, ainsi que d'un éditeur de parcours couplé à la possibilité de fabriquer vos propres véhicules, des ajouts assez sympathiques mais malheureusement juste disponible pour nos amis japonais.

"Un aperçu de l'éditeur de circuit sur la version 64DD"

En terme de sensation de jeu, F-Zero X est d'une fluidité exemplaire et l'animation a vraiment été privilégiée afin de garantir une expérience de jeu optimale, le soft tournant à 60 images par seconde, sur ce point le titre se révèle sans faille quand on cumule le nombre de bolides à l'écran accouplé à la vitesse de ces derniers. Mais cette décision ne se fit pas sans douleur car du coup le pauvre bougre a du faire certaines concessions au niveau de son esthétique (chose largement reprochée à Nintendo à l'époque)



Autant le dire tout de suite les graphismes affichent une pauvreté bien présente, contrairement aux engins plutôt bien modélisés dans l'ensemble, les panoramas sont figés et franchement pas jolis tandis que les éléments de décors s'apparentent plus à des gros cubes assemblés les uns avec les autres sans pour autant représenter clairement quelque chose, sans parler du sol (la zone où votre vaisseau explose si vous y tombez) qui ressemble plus à une bouillie de pixels qu'à autre chose. Niveau effets nous avons des filtres basiques arborant diverses couleurs afin de représenter les différents cycles d'une journée, y a aussi le brouillard mais bon ceci est plutôt courant sur Nintendo 64. Des décisions plutôt navrantes au final si on se dira toujours que ce n'est pas le plus important et que le plaisir de jeu reste tout de même intact, n'est ce pas le plus important?







Ceci étant dit et après avoir mis ce point noir en évidence nous pouvons souligner que le jeu se rattrape largement sur sa bande-son, que je considère à titre personnel comme culte. A l'image du jeu nous avons des pistes remplies d'énergie, des sonorités plutôt rock accompagnées certaines fois de voix digitales, l'ensemble est composé d'anciennes musiques mises au goût du jour et de nouvelles toutes fraîches mais méritant aussi de faire partie de cet album démentiel.



Souvenez-vous de "Mute City", "Big Blue" ou bien "Port Town" et bien elles sont toutes de retour, plus psychédéliques que jamais, possédant un rythme plus soutenu et une nervosité extrêmement jouissive. D'autres pistes s'ajoutent pour former un mélange vachement bien inspiré, certaines se la jouent plus dans un registre mélodieux (quoique assez entraînantes) comme "Silence", une pépite auditive vous donnant envie de dépasser vos limites personnelles ainsi que celle de votre compteur, tandis que d'autres afficheront une ambiance plus nuancée côté noirceur qui vous donnerez presque envie de fracasser la gueule de vos adversaires, "Fire Field" et "Devil's Forest" en sont les parfaites représentantes, un pur condensé de folie offrant une dose d'adrénaline lors de vos courses intergalactiques.



Une totale réussite que l'on doit à deux compositeurs, il s'agit de Hajime Wakai et Taro Bando, des artistes qui ont oeuvrés sur bon nombre de licences Nintendo, et pas des moindres, comme par exemple la série des Zelda et sur la mascotte de la firme japonaise.

"Endless challenge (Mute city)"

"Devil's call in your heart (Devil's forest)"