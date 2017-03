Battle Garegga Rev.2016

Dangun Feveron

M2

Cave

Battle Garegga Rev.2016

M2

Dangun Feveron

Très discret depuis son annonce (il fut annoncé en même temps que), on était depuis sans nouvelle du portage HD de. Et pour cause, il devait sortir. Heureusement, le développeur de ce portage, a savoir, revient donner des nouvelles rassurantes du titre, puisqu'ils ont mis à jour le site officiel du jeu avec de nouvelles images et bien évidemment une nouvelle fenêtre de sortie affichée en gros sur la fiche du titre.Donc pour résumer vite fait bien fait, ce portagedu Shoot'em Up Disco deproposera à l'instar d'un certain(signé également parrappelons-le et sorti fin 2016 au Japon survia le) plusieurs nouveautés comme par exemple un HUD impressionnant avec une tonne d'informations, dont notamment un indicateur de cyborg, mais également la vitesse des tirs que les ennemis vous balanceront dans la gueule.Il y aura également (tout comme bon nombre de Shoot'em Up) un vaisseau caché de couleur jaune nommé, mais aussi un mode Time Attack, qui demandera un bon skill pour en venir à bout, ce qui n'est malheureusement pas mon cas.Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est que la version HDdéboule bientôt sur, puisque même si la date de sortie affichée n'est pas définitive, il est supposé débarquer. Dans tous les cas, on se quitte avec ces quelques images, tout en rappelant que la date de sortie définitive pourrait bien être révélée