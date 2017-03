Au programme, plusieurs choses réjouissantes:

- Vous incarnez un loup-garou !

- Un jeu 2D bien oldschool.

- 7 niveaux à visiter et 7 Boss à détruire.

- Une grosse paire de monstres à détruire.

- Différents pouvoirs et objets à utiliser en combat.

- OST composée par Romain Favre, qui a déjà composé l'ost de Vairon's Wrath.

- Les Floubyh de Vairon's Wrath ont fait le voyage !

- Succès et cartes Steam !

- De nouveaux niveaux gratuits dans le futur si nous avons suffisamment de succès auprès des joueurs.

Comme il est de coutume (peut-être plus pour très longtemps puisque Steam est décidé à supprimer ce système), les indé amateurs doivent passer par un Greenlight (système de vote) pour avoir le droit de commercialiser leur jeu sur la plate-forme de Valve. Ainsi, si vous voulez donner une chance à Wolf's Fury, il vous faudra vous connecter à votre compte Steam et vous rendre à l'adresse suivante pour voter en faveur du jeu (totalement gratuit).

Est-il temps de tourner la page Vairon's Wrath pour la petite équipe de développement Myoubouh Corp. ? Peut-être pas, en tout cas, les franco-suisse amateurs décident enfin de lancer leur nouvelle petite création aux bons accents retro: Wolf's Fury (oui, toujours une histoire de colère, visiblement).Le jeu, déclaration d'amour aux beat them up d'antan (Double Dragon, Golden Axe, Altered Beast...) vous met dans la fourrure d'un loup-garou surpuissant qui est en quête de vengeance. Votre objectif ? Retrouver et détruire le démoniaque Docteur Scandalious qui vous a transformé dans cette furieuse et terrible bête (un peu à la manière d'un Bloody Roar).Page Greenlight de Wolf's Fury:https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=888297921L'équipe propose d'ors et déjà un trailer et quelques screenshot que voici.