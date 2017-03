Overwatch : Orisa pour tous, et un nouveau Lucio sur le ptr !Bonsoir à tous, comme indiqué dans le titre Orisa sera disponible aujourd'hui pour tout le monde !,,,,enfin en presque, car durant une semaine, cette dernière ne sera pas disponible en partie classée, ce qui n est pas si mal : ça évitera de se faire pourrir des parties par des joueurs qui la découvrent.Pour ceux ne la connaissant pas il s'agit donc d'un nouveau tank, qui en (très) résumé est un mix de Zarya, Reinhardt et de Dva.Voici ces spécificitésJe suis pour ma part pressé de pouvoir tester ce nouveau personnage !Pour ce qui est du PTR on note une petite modification sur la map Eichenvald où un nouveau passage a été créé permettant d'atteindre le payload , et la carcasse de voiture qui se trouvait dans le coin a disparue ( mon Torbjörn en pleure d'avance ) rappelons que pour quasiment tous les personnages du jeu il n'y avait jusque là qu'une seule voie pour accéder au convois, ce qui face à une équipe bien organisée pouvait s'avérer très difficile !Je vous avoues que la carte telle qu'elle était ne me posait pas de soucis, avec une équipe bien équilibrée et des héros adaptés le point était atteignable(le point vert matérialise le nouveau passageEnfin, Lucio est lui aussi sujet à pas mal de modifications :Ampli :La vitesse des projectiles du tir principal est augmentée de 40 à 50, rendant plus efficace son arme.le tir secondaire prend désormais en compte l’orientation verticale lors de la poussée afin de la gérer correctement.Crossefade :Nerf de son rayon d’effet réduit de 30 à 10 mètres.Mais un halo visuel ( invisible pour les adversaires ) apparaît autour de Lucio et ses alliés afin de bien visualiser la zone d’effetLes soins par secondes et le volume max sont eux augmenté de 50% !Le mur du son :Sa portée et là encore réduite de 30 à 20 mètresWall Ride :Sa vitesse est augmentée de 30% et Lucio bénéficie d'un boost de vitesse lorsqu'il saute après un wall ride.Pour les joueurs PC la possibilité de sauvegarder vos highlights arrive avant l'été !De plus Blizzard travail sur un éditeur de map à l intention de la communauté, du tout bon !Voila c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à partager vos premières impressions sur ces changements !A plus !