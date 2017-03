Vairon's Wrath est désormais disponible sur Steam en version entièrement traduit par nos soins dans la langue de Shakespeare, bien entendu au même prix que d'habitude (12,99€).

Pour ce qui est de la suite des évènements entourant Myoubouh Corp. et Vairon's Wrath, nous continueront à nous entretenir avec vous dés que possible (et ceci devrait se faire assez rapidement à compter d'aujourd'hui).

Cela fait en vérité déjà quelques temps que c'est le cas, mais on s'est dit que vous méritiez bien qu'on vous informe de façon officielle. Comme le titre l'indique,En accompagnement, le jeu propose désormais une série de badges pour compléter votre collection de goodies sur votre profil Steam.Malheureusement, et pour répondre à une question qui a la peau dure, même un an après la sortie du soft: non, aucune version console (PS4, Switch..., peu importe) n'est envisagée. Nul doute que l'équipe de développement aimerait considérer l'opportunité de voir son jeu porté sur les Playstation et consort. Mais la réalité des choses est toute autre !