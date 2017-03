Mini-Dossier

Petite présentation et le continent Zemuria

遊撃士協会 / Yuugekishi Kyoukai

Leman

travail banal

travail sérieux

Remiferia

Akatsuki no Kiseki

Erebonia

Remiferia

Crossbel

Liberl

Calvard

North Ambria

Carte dessinée par l'auteur du site kiseki.wikia suivant les informations qu'on dispose jusqu'à maintenant. Carte dessinée par l'auteur du sitesuivant les informations qu'on dispose jusqu'à maintenant.

Arteria

Ored

Leman

Le canyon " Le Locle "

Le terrain d'entrainement des Bracers

Le passage du « Junior Bracer » au « Senior Bracer »

■

lettres de recommandation

Prenons l'exemple au royaume de Liberl :



Il y 5 branches situées à Rolent, Bose, Ruan, Zeiss et Grancel.



5 lettres de recommandation sont nécessaires pour être promu au rang de Bracer Senior .

■







Toutefois, seuls 4 Bracers sur tout le continent possèdent le rang prestigieux, le Rang S qui ne sont attribués qu’à ceux qui sauvent le monde comme Cassius Bright.

Le Bracer et la déontologie

l'article 3 du code de la guilde

« Les Bracers et la non-participation dans des affaires militaires ou politiques. »



Un Bracer reconnaitra la souveraineté d'une nation, et ne peut interférer avec voire ni arrêter des personnalités ayant une fonction militaire ou politique. »

L'article 2 du code de la guilde

« Les Bracers et leurs devoirs envers le peuple. »



En cas d'atteinte injustifiée aux citoyens, le devoir d'un Bracer est de porter la responsabilité de la sécurité des citoyens. »

La guilde et ses membres

Erebonia

North Ambria





Liberl



( Statut guilde : Actif ) ( Statut guilde :

Cassius Bright

Estelle Bright

Joshua Astray / Bright

Scherazard Harvey

Agate Crosner

Kurt Nardin

Anelace Elfead

Carna

Grant

Deen, Rais & Rocco

Calvard



( Statut guilde : Actif ) ( Statut guilde :

Zane Vathek

Crossbell



( Statut guilde : Actif ) ( Statut guilde :

Arios MacLaine

Lynn

Aeolia

Scott

Wenzel

Erebonia



( Statut guilde : En pleine reconstruction ) ( Statut guilde :

Sara Valestein

Toval Randonneur

La guilde des « Bracers » ()a été fondée en approximativement en SC. 1152 ( 54 ans avant les événements dans ToCS III ) dans l'état autonome deLes Bracers sont un groupe spécialisé dans l’investigation et le combat qui a pour but de protéger les civils et de maintenir la stabilité de leurs régions respectives.Les offres d'emploi ( requêtes formulées par les citoyens ) vont ducomme l’extermination des monstres et trouver des objets perdus aucomme la lutte contre la criminalité et l'escorte de personnes importantes ou de biens précieux. Chaque région possède sa branche là où on peut faire un compte-rendu des missions effectuées et obtenir de nouvelles missions.L’activité des Bracers ne se limite pas au royaume de Liberl : il y a plusieurs branches implémentées dans tout le continent Zemuria (pourdes informations on été livrées via le jeu en ligne).Les 5 pays qui composent ce continent principalement :était jadis une principauté. )Nous devons aussi noter 3 autres régions :- La Republique d'(là où se trouve le QG de l'église Septian)- L' état d'- L'état autonome de(la ou se trouve le QG des Bracers, des universités prestigieuse,... )Il existe un système de classement chez les Bracers :Pour les Juniors (apprentis) :Une fois avoir bien effectué les missions et avoir reçu lesdes " sous-branches ", le Bracer Junior passe au statut deA noter aussi qu'une fois devenu Bracer Senior, plus besoin de s'enregistrer à chaque sous branche.Pour les Seniors :En raison de son statut international et neutre, il sert souvent de médiation entre les puissances contestatrices, et il a même joué un rôle dans la fin de la guerre des 100 jours et plusieurs autres incidents à grande échelle dans la partie Ouest du continent Zemuria., en raison des divers rôles que la Guilde Bracer est tenue de remplir,En outre, la Guilde Bracer a une politique de non-intervention de longue date en ce qui concerne les militaires d'une nation, comme l'indiqueMais il existe des moyens de contourner cette règle. Dans le cas où le personnel militaire retient un scientifique ( donc un civil ) en otage.Comme mentionné au tout début de l'article, chaque Etat possède sa guilde.Celui d'est en cours de reconstructionConcernant, visiblement il en existe pas.Voici ci-dessous la liste des membres de la Gulde :( auparavant Rang S. Maintenant, il s'est retiré pour revenir dans l'armée. )( Rang B )( Rang B )( Rang B )( Rang B )( Rang A )( Rang B )( Rang ??? )( Rang ??? )( Rang ??? )( Rang A )( Rang A )( Rang B )( Rang B )( Rang B )( Rang B )( Rang A )( Rang ??? )