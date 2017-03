Xbox

Air Guitar Warrior

Le studio Finlandais Virtual Air Guitar Company n'en n'est pas à son coup d'essais avec kinect, on lui doit plusieurs jeux l'utilisant, tel que Kung Fu for kinect, Beatsplosion!, Boom Ball ou Squid Hero. Ces fans du motion gaming récidivent très bientôt avecDans ce jeu à l'ambiance rock délirante, nous devrons récupérer une légendaire épée-guitare pour affronter Heavy Metal Zeus dans le temple des dieux du rock.Le concept du soft est assez particulier, on pourrait le résumer en un mix entre un Shoot Them Up 2D à scrolling horizontal, et un jeu musical. Un concept visiblement chère aux développeurs puisque, comme le nom du studio le laisse sous entendre, c'est le premier titre qu'ils avaient imaginés lors de sa création du studio en 2006.Dans Air Guitar Warrior nous traverserons 50 niveaux créés à la main. Pour se faire nous aurons recours à 21 montures allant du dinosaure mécanique au requin équipé de lasers en passants par la licorne ou la météorite, affin de venir à bout des 13 boss du jeu. Le tout au rythme d'une bande son créée spécialement pour le jeu par Mika Tyyskä / Mr. Fastfinger et Sampla Siurala qui ont composés 19 morceaux allant du rock Classique au Heavy Metal.Comme à son habitude, le studio ne fera pas languir les joueurs bien longtemps puisqu'à peine annoncé que le jeu s’apprête déjà à sortir. En effet,