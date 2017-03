L

es Carja sont originaire de " l'Est Sauvage" jusqu'à ce qu'ils émigrent vers l'Ouest sous la direction du premier roi soleil Araman , qui a conduit son peuple à fonder Meridian . Sous le règne du 3ème roi-soleil Sadahin , les Carja étendirent leur domination et établirent le Sundom actuel ( le domaine des Carja).







Au cours des prochaines générations de rois soleil, les Carja continuent d'étendre leur domaine et leur croissance jusqu'à ce que leur expansion cesse après une expédition échouée dans l'Ouest Interdit.







Les Carja sont une tribu avancée et puissante régie par un monarque, le roi soleil actuel Avad . Ils ont une population vaste et plus avancée économiquement et militairement par rapport aux autres tribus. Leur capitale est Meridian.





Etant la seule culture civilisée, Les Carja ont la hiérarchie sociale la plus développée. Au sommet se trouve le roi soleil, souverain des carja et incarnation vivante du soleil.









Au-dessous de lui, se trouvent les prêtres qui observent le soleil et les étoiles, jettent des augures. Ces prêtres gèrent également la trésorerie de la cité et servent de magistrats pour gérer des conflits internes entre les Carja de classes inférieures.









Viennent ensuite les nobles, généralement des commerçants ou des officiers militaires. Chaque noble appartient à une famille. On peut noter que les nobles distingués servent de commandants ou de gouverneurs provinciaux aux avant-postes Carja.





La plupart des combattants de la tribu ont pris le parti de l'insurrection (que je détaillerai plus tard) pendant le règne du 13ème roi-soleil Jiran , pour devenir Shadow Carja . Ainsi les militaires de Meridian se composent désormais principalement de gardes de ville et de mercenaires.

Au-dessous d'eux sont les artisans, commerçants et marchands. Enfin dans la classe la plus basse ont retrouve les agriculteurs et autres serviteurs.





Ayant déjà passé plus de 80 heures dans ce monde, il va sans dire que l'univers d'Horizon Zero Dawn, est l'un des plus riches, détaillés et originaux de ces dernières années. Au cours des prochaines semaines j'aborderais donc tous les plans (au moins une grande partie ) de cet univers tels que les tribus, le bestiaires, concepts, personnages, etc...en complétant avec l'artbook.Premier article en plusieurs parties,consacré à l'une des tribus du jeu: Les Carja