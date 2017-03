Sen no Kiseki III / Trails of Cold Steel 3

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

■ Prologue ( en gros )

Calendrier Septian 1206 ( Printemps ).



1 an et demi après la guerre civile, l'Empire Erebonia annexa Crossbell ( faisant une province ) et, quelques mois plus tard, l'ancienne principauté de North Ambria pour devenir la plus grande nation du continent, dépassant considérablement son ennemi de longue date, la République du Calvard.



Pendant ce temps, le gouvernement impérial a centralisé son pouvoir et de nouveaux problèmes de chaos et d'affaiblissement se sont produits dans les régions autrefois gouvernées par les nobles. Dans le même temps, la société secrète Ouroboros a rompu son silence et a commencé à se déplacer en secret pour se fondre dans les activités du Corps Jaeger ( mercenaires ) et de la République du Calvard.





Parallèlement, Rean Schwarzer débarque dans la banlieue Ouest impériale de Reaves. Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie militaire, il a commencé à exercer le métier d'enseignant. Thors s'est transformé en une école militaire à part entière en raison de l'inscription du prince héritier.



Contrairement à l'école principale ( située à Trista ), il y a la 2ème branche ( située à Reaves ), qui accepte le mélange entre nobles et les roturiers dans une classe. Le directeur de cette branche est l'ancien commandant en chef de l'Alliance des Nobles. Parmi les trois classes, Rean est en charge de la classe 7.



Les classes de l'école Thors 2 sont composées de :



la division Missions Spéciales ( Classe VII ).

la division Tactique ( Classe VIII ).

la division Comptabilité ( Classe IX ).

■ Personnages

Rean Schwarzer

Âge:

Arme:

Kurt Vander

Âge:

Arme:

Yuna Crawford

Âge:

Arme:

Altina Orion

Âge:

Arme:

■ D'autres morceaux d'interviews.

Cette semaine, de nouvelles infos surparues dans les derniers numéros des magazinesetVia le site Gematsu, voici ce que nous apprenons sur les informations suivantes : prologue, personnages et bouts d'articles.Ce jeu sortira au Japon exclusivement surpour. Pas encore d'annonce pour ce 3ème volet en Occident.Les 2 épisodes précédents sont disponibles chez nous suret20/ KatanaAprès l'obtention du diplôme, il a fortement désiré rejoindre l'armée impériale, mais dans le but pour sauver l'esprit et les valeurs de l'ancienne académie Thors, et afin de ne plus s'utiliser lui-même ou Valimar, il a choisi de devenir instructeur dans une nouvelle école ( ayant un Passé intéressant ) .Selon le président de Falcom Toshihiro Kondo, la classe VII ( l'ancienne ) a obtenu son diplôme en premier, et il y a eu des changements dans la relation entre Rean et Patrick en raison du fait que la classe VII fut diplômée en première. Les anciens élèves de la classe VII restent régulièrement en contact.Et la puissance cachée de Rean devient progressivement instable et impossible à contrôler.17Un garçon aux cheveux gris bleuâtre né dans la famille Vander, nom de famille réputé dans le milieu militaire de l'Empire Erebonia. Il possède des habiletés ingénieuses et, comme étant l'un des Vander, a le devoir de protéger la famille impérial.Mais après la fin de la guerre civile et à cause de l'influence du Premier ministre Osborne, la famille Vander a été démise de ses fonctions comme protecteurs de la famille impériale : il a perdu de vue son but. Après cette déception, il tente de retirer son inscription à l'académie Thors, mais sur recommandation de son frère aîné Mueller, il va de manière hésitante s'inscrire à l'académie Thors II.Selon le président de Falcom Toshihiro Kondo, sa relation avec Rean, qui est un maître du style Eight Leaves One Blade ( Hachiyou Ittou-Ryuu ), sera un point important et sans rapport avec sa famille. Kurt lui-même a un complexe ( il se considère comme le plus intelligent ).Au combat, il est un personnage d'avant garde équilibrée.17(une combinaison tonfa et pistolet qui peut frapper et tirer)Une fille aux cheveux roses de l'ancien état de Crossbell. Admirant le travail de la Section d'Appui Spécial de la police de Crossbell ( Special Support Section ou SSS ), elle entre à l'académie de police, mais ses rêves sont détruits après l'occupation de Crossbell par l'empire Erebonia.Après avoir reçu une proposition de quelqu'un à l'intérieur, elle décide de s'inscrire à l'académie Thors II afin de déterminer l'état actuel de l'Empire en tant que pays agresseur. Cette " personne de contact " est un personnage qui est apparu dans la série dans le Passé et a connu Rean.Selon le président de Falcom, Toshihiro Kondo, elle se soucie du bien-être de Crossbell occupé par l'Empire Erebonia. Elle est une « grande sœur » ( elle a un petit frère et petite sœur ). Au combat, elle se bat suivant différents styles.14 ( ? )Une fille qui appartient à l'Agence Impériale de Renseignement. Même après la guerre civile, elle accomplissait diverses missions. Comme un chien de garde elle surveille les activités de Rean et comme partenaire, elle apporte son soutien. Lors de l'inauguration de Rean en tant qu'enseignant, elle est envoyée comme étudiante.Selon le président de Falcom Toshihiro Kondo, les changements apparaissent : ses émotions commencent à germer et ainsi tout en agissant avec Rean. Sa relation avec Millium Orion et le secret de sa propre naissance seront également révélés.■ L'annexion de l'ancienne principauté de North Ambria fait partie du plan très vaste du premier ministre.■ Ce que Rean, Altina et le directeur ont fait pendant la guerre au Nord seront graduellement révélés pendant le jeu.■ Les nobles sont affaiblis par la diminution de l'armée provinciale, mais commencent à se bouger.■ Olivert Reise Arnor est retiré des membres du conseil d'administration de l'Académie militaire de Thors. Le personnel enseignant a complètement changé, et l'esprit militaire du programme a été renforcée.■ Tandis que Trista se trouve à l'Est de la capitale impériale, Reaves se situe sur le côté opposé de la capitale impériale. La ville est complète avec des installations et a un haut niveau de commodité.■ L'école Thors II n'a pas seulement des étudiants, il a aussi des personnages de la série dans la faculté auxquels que vous n'aurez pas pensés.■ De prochaines infos sur les anciens membres de la classe VII sont à venir.