Actu’Xpress c’est votre condensé d’infos Xbox, tous les vendredis. Le Récap de la semaine c'est maintenant :

Semaine 10

du 03 au 10 mars 2017

L'Actu Quotidienne

Voodoo Vince

Enfin la date de sortie pour ce jeu de plateforme venant tout droit de la première Xbox.



La poupée vaudou Vince vous attend le 18 avril prochain sur Xbox One et Windows 10 en Xbox Play Anywhere) pour la modique somme de 15€.



Le 1080p/60fps est aussi de la partie. Voici une nouvelle bande-annonce histoire de fêter ça :





L'ombre de la Guerre

Annoncé la semaine dernière, le titre de Warner qui sortira le 22 août prochain profitera d'une campagne pub sous les couleurs de la Xbox.



Le titre devrait être une vitrine pour la Scorpio. Le directeur technique sous-entend une version 4K/HDR pour la future console de Microsoft.







Skype

Nouvelle application pour Skype qui fait peau neuve sur Xbox One pour les utilisateurs Alpha. Cette vidéo de Windows Central vous résume la chose :





Tekken 7

Le prochain jeu de combat de Namco-Bandai ne profitera pas du cross-play sur Xbox One et PC. Cela devrait être le cas pour la version PS4. A qui la faute? Ou vous le donne dans le mille. Sony, qui n'autorise pas les connections P2P, ce qui ne peut créer aucune interaction entre les serveurs Xbox One ou PC.







Project Scorpio

- Xbox Espagne confirme que plusieurs projets "non disponibles" cette année tireront parti de la console à venir. Pas de surprise en soi. Mais c'est toujours bon à prendre.



- Autre petit élément, la Xbox One Scorpio vient d'apparaitre sur le Microsoft Store. Pas de prix mais la possibilité de s'en mettre une de côté ! Scorpio sur Microsoft Store





RIME

RIME sortira (enfin) le 26 mai prochain sur Xbox One, PC et PS4 en physique et dématérialisé pour 35€.









La minute Phil…good.







Phil Spencer (ou d'autres pontes Xbox d'ailleurs) continuent de répondre régulièrement aux joueurs sur Twitter, voici donc le récap de ce que le Monsieur (et son équipe) ont pu écrire d'intéressant cette semaine :



Phil S. aimerait à nouveau travailler avec Remedy. Il précise qu'à l'heure actuelle il n'y a aucun deal qui lie les deux partenaires. Il évoque la relation de Microsoft qu'à avec Playground Studios pour illustrer les avantages mutuels de tels partenariats.



Une déclaration ouverte à Remedy donc.