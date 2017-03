E3 2017 et Project Scorpio

-La conférence a changé de date et d'heure selon lui pour avoir une meilleure visibilité (Dimanche à 14H aux Etat-Unis et 23h en France contrairement au lundi matin à 9h00 labas et 18h30 chez nous.) que ce soit dans le visionnage de la conférence et pour le flux d'informations.



-Le Projet Scorpio se porte très bien selon lui, puisque la console est en avance dans son développement. Le processeur a été reçu en octobre et une version alpha de la console en Novembre qui a permis à l’équipe de travailler directement.



-D’après lui il y aura beaucoup trop à dire lors de la conférence E3. Il aimerait que celle-ci soit focalisée sur les jeux, d'où le fait qu'il soit possible que la Xbox Scorpio soit dévoilée avant la conférence.



-Il s'est déplacé récemment au japon et d'aprés lui la console intéresse beaucoup les développeurs japonais.



-La console aura un disign plus "Premium" que la Xbox One et la Xbox One S.



-Le choix sera laissé aux développeurs en ce qui concerne la puissance. Mais selon lui la console permettra une amélioration très nette simplement sur une TV 1080p.



-Il désire que les joueurs voient directement à l’écran la différence de puissance qui séparera la Xbox Scorpio aux autres console du marché. Incluant évidemment les consoles concurrentes. C'est sur quoi ils mettront l'accent dès la présentation de la console, Tout en ajoutant que la console est destinée au "Core Gamers" et aura donc un prix Premium.



-Selon lui Il est possible qu'un nouveau jeu AAA non annoncé accompagne la sortie de la console en fin d'année.

Réalité virtuel, Xbox Game Pass, Halo et Studios First Party

-En ce qui concerne les studios First Party Phil Spencer affirme qu'ils ont plein de projets, et qu'ils comptent dans un avenir proche ouvrir de nouveaux studios. Ces futurs studios devront se focaliser sur des projets matures et intéressants. Il ajoute aussi que la fermeture de certains studios va leur permettre d'investir dans des projets de jeux de plus haute envergure.

-Pour ce qui est de Halo 5, il affirme que leur engagement est total depuis 2 ans. Il en est conscient et admet que 343 écouté les feedbacks sur le fait que le joueur désire davantage incarner le master Chief durant la campagne dans les futurs épisodes canoniques.



-Il voudrait que la réalité virtuelle soit d’avantage expérimenté sur Windows 10 avant de débarquer sur Xbox. Afin qu'elle n'est pas l'air d'un simple gadget mais qu'elle soit plus Approfondi et travaillé.

-En ce qui concerne le Xbox Game Pass il admet que l'offre est un peu leur Netflix. Il ajoute également qu'il aimerait que le plus de développeurs possible y adhèrent.