Bandai Namco a dévoile un trailer pour le lancement du DLC 2 de Dragon Ball Xenovese 2. Le DLC 2 disponibles dés aujourd’hui se concentrera sur le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 de l'arc Champa de la série Dragon Ball Super. Ce n'est pas tout car on peut voir à la fin du trailer l'annonce de l'arc Mirai Trunks de la série Dragon Ball Super qui débarquera prochainement dans Xenoverse 2.Pour rappel le DLC 2 (payant) contiendra :- Deux nouveaux personnages jouables : Champa et Vados- Du contenu pour l’histoire : l’histoire a été modifiée ! -- Champa, le Dieu de la Destruction se rapproche de Conton City !- Un nouveau stage : La planète sans nom- 8 nouvelles attaques- 3 nouveaux costumes- 5 nouvelles Super Ames- Un nouveau véhicule : Space Pod- De nouvelles emotes

Who likes this ?

posted the 02/28/2017 at 01:33 AM by diablass59