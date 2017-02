Riptide GP: Renegade





Compatible avec Xbox Play Anywhere : peut être utilisé à la fois sur Xbox One et Windows 10 PC, sans frais supplémentaires.

Vous êtes un pilote d'hydro-jet, victime d'un coup monté et exclu de la ligue GP Riptide, forcé de courir illégalement à travers les voies navigables de la ville, des ruines inondées et une machinerie d'usine de barattage pour redorer votre blason et récupérer votre titre. Effectuez la carrière solo pour déverrouiller de nouveaux véhicules, des personnages jouables et des fonctionnalités de personnalisation à mesure que vous éliminez des boss et constituez votre équipe. Puis mettez vos compétences à l'épreuve en ligne en affrontant des adversaires du monde entier lors de matchs à 8 joueurs.











We Are The Dwarves





Les étoiles Dwarven meurent. La délivrance repose sur trois astronautes nains qui sont envoyés sur une expédition pour trouver une nouvelle étoile dans les profondeurs de la pierre sans fin. Prenez le contrôle de Forcer, Smashfist et Shadow comme ils explorent les territoires inconnus de l'univers de pierre tout en rencontrant de nouvelles civilisations et des monstres antiques des couches profondes de l'espace.We Are The Dwarves est une aventure tactique basée sur l'action avec une pause active (ralentissement extrême du temps) qui vous place en contrôle de trois astronautes nains. Forcer est capable d'une destruction à distance, et de l'exécution à temps. Smashfist, une brute au cœur, se lève de près et personnelle avec la rage à éviter. Shadow reste juste où vous vous attendez à lui, lancer des assassinats mortels successifs et tir à l'arc de précision de loin. En trio, combinez chaque style d'attaque de nain en destruction orchestrée contre votre ennemi.Caractéristiques de We Are The Dwarves -Trois personnages distincts, chacun avec un éventail de capacités et de talents.Arbres de compétences individuelles pour chaque nain; La personnalisation varie de furtif à slasher.Pause et file d'attente gameplay - ralentir et mettre en place une série de commandes à exécuter.Les ennemis varient dans l'interaction des sens, en captant le mouvement, le bruit ambiant et l'odeur.











Trulon: The Shadow Engine





Découvrez le tout premier titre de la série Trulon dans ce RPG/Aventure : pénétrez dans un univers steampunk empreint de magie, inspiré du dernier roman de Jak Koke, également auteur de La saga de Ryan Mercury, célèbre trilogie de Shadowrun.Joueurs chevronnés et novices du RPG trouveront leur bonheur dans son système d'affrontement unique qui renouvelle le combat de cartes. L'éventail de cartes à votre disposition (plus de cinquante) vous permettra de jouer de manière intuitive, tout en élaborant les stratégies les plus poussées.À vous de déjouer les machinations d'un obscur complot et de rencontrer des personnages hauts en couleur et à la personnalité complexe. La délicieuse Gladia sera la première des quatre personnages jouables à votre disposition. À vous de jongler entre leurs capacités uniques au cours de votre périple dans le monde de Trulon pour élucider le mystère de la terrible épidémie qui se propage à travers les royaumes de Maelon et Tripudia. Choisissez votre tactique pour échapper aux ennemis formés par la magie et la machine.CARACTÉRISTIQUES- La toute première adaptation du roman Trulon de Jak Koke- Un environnement soigné mêlant JRPG et univers steampunk- Un système unique de combat de cartes intuitif et approfondi- Plus de 50 cartes différentes pour venir à bout de vos ennemis- Quatre personnages jouables ayant chacun leur propre style de jeu- Plus de 100 PNJ aux multiples facettes- Des énigmes diaboliques à résoudre











Warhammer Quest





Dirigez un groupe d'aventuriers courageux et explorez des donjons semés d'embûches dans le monde de Warhammer! Pour la gloire et les richesses!Adapté du célèbre jeu de rôle, Warhammer Quest offre une expérience addictive, mélange entre jeu de rôle et de stratégie.Faites progresser vos héros, tuez vos ennemis et récupérez armes, armures et autres artefacts mystérieux. Anéantissez des Orques, des Gobelins, des Trolls et bien d'autres ennemis féroces!Quels dangers vous attendent, tapis dans l'ombre ? Seuls les guerriers les plus puissants survivront !











Chime Sharp





Placez vos pièces, colorez le plateau, créez de la musique. Chime Sharp est la suite de Chime, le jeu d'énigmes musicales de 2009 à la bande-son envoûtante. Le principe est de recouvrir le plateau de diverses formes, qui sont interprétées come des notes de musique. Au fil de votre assemblage, la musique évolue dans un superbe crescendo dont vous êtes le créateur. La seule manière de découvrir Chime est d'y jouer, mais pour vous donner une idée, imaginez un mélange entre Tetris, un séquenceur musical et un rêve hypnotique à propos de votre chanson pop préférée.











A Pixel Story





Tapi dans les profondeurs de votre ordinateur, un héros des plus improbables est sur le point de surgir ! Un conte truffé de dangers et de plateformes, un monde où se côtoient chapeaux magiques téléporteurs et logiciels sarcastiques, goélands voleurs et opérateurs maniaques… Bien loin des contes de fées, mettez le pied dans une histoire de… pixels !Au cœur d'un monde de plateformes ardues, de pièges sournois, d'énigmes retorses et dans une atmosphère des plus burlesques, vivez un voyage haut en pixels à travers l'histoire du jeu vidéo qui testera tout autant vos réflexes qu'il vous fera sourire. Sauvez le système… je veux dire, le monde !











Forma.8





Forma.8 est une interprétation unique de la formule éprouvée d'action-aventure de Metroidvania, avec un style visuel frappant et un monde immense à explorer.Vous êtes la petite sonde d'exploration forma.8, et on vous a abandonnée à la surface d'une planète extraterrestre. Séparée de vos compagnons, vous avez une mission capitale à accomplir : trouver et récupérer une puissante source d'énergie perdue avant qu'il ne soit trop tard. Des civilisations antiques, de grands périls et des visions dystopiques vous attendent. Et ne vous fiez pas aux apparences…- Explorez un énorme monde ouvert plein de secrets- Résolvez des mystères antiques- Obtenez de nouvelles améliorations pour progresser dans votre aventure- Combattez de dangereux ennemis et affrontez des boss puissants- Plongez dans des coutumes profondes et cryptiques- Des graphismes vectoriels magnifiques dessinés à la main, disponibles en 60 fpsArriverez-vous à découvrir la vérité?











ACA NEO TURF MASTERS





"NEO TURF MASTERS" est un jeu de golf publié par SNK en 1996.Les joueurs peuvent choisir parmi un total de six golfeurs avec des capacités différentes et jouer sur des parcours situés dans le monde entier comme l'Australie ou l'Allemagne.Les joueurs peuvent tester leurs compétences de jeu de golf contre des amis avec des modes de jeu tels que «STROKE PLAY» et «MATCH PLAY (bataille 2P seulement)».La série "ACA NEOGEO" a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d'œuvre NEOGEO classiques.Les joueurs peuvent modifier les paramètres de jeu différents tels que la difficulté du jeu, et aussi reproduire l'atmosphère des paramètres d'affichage arcade à ce moment-là. Les joueurs peuvent également rivaliser entre eux de partout dans le monde avec leurs scores élevés. S'il vous plaît profiter du chef-d'œuvre qui a construit une génération pour les jeux vidéo.











ACA NEOGEO WORLD HEROES





"WORLD HEROES" est un jeu de combat qui a été initialement publié par SNK en 1992.Huit personnages basés sur des célébrités historiques telles que Hattori Hanzo et Rasputin se battront pour devenir le champion le plus fort du monde. En plus du mode Normal, un mode Deathmatch avec différentes étapes remplies de pièges vous attend pour des batailles impitoyables!La série "ACA NEOGEO" a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d'œuvre NEOGEO classiques.Les joueurs peuvent modifier les paramètres de jeu différents tels que la difficulté du jeu, et aussi reproduire l'atmosphère des paramètres d'affichage arcade à ce moment-là. Les joueurs peuvent également rivaliser entre eux de partout dans le monde avec leurs scores élevés. S'il vous plaît profiter du chef-d'œuvre qui a construit une génération pour les jeux vidéo.











Zombie Vikings





Par les créateurs du carton indépendant Stick It to The Man ! Ce jeu de poignardage coopératif pour un à quatre joueurs est une aventure mortelle avec une bande de vikings zombies parcourant un monde épique en quête de l'œil perdu d'Odin. Incarnez les vikings les plus effrayants du nord - Gunborg, Seagurd, Hérissou et Cröa-Kaa. Battez-vous dans les marais en pain d'épice de Molgaga ! Baladez-vous dans les intestins du serpent Midgaard ! Affrontez des volailles géantes !Caractéristiques- Jeu de combat coopératif scénarisé pour 1 à 4 joueurs- Mode solo et multijoueur en ligne / hors ligne- Écrit par Zach Weinersmith (SMBC Comics)- Plus de 25 niveaux, 8 mondes et un mode Versus avec 5 arènes !- Quatre vikings zombies différents pourvus de coups spéciaux uniques- Plus de 40 armes à déverrouiller, dont Stinknir et Traumapoisson !- Ramassez des runes avec de nouvelles capacités. Diversifiez votre jeu !- Cousez vos amis et formez un zombie géant. C'est plus marrant à plusieurs !











Shift Happens





Shift Happens présente Bismo et Plom – deux adorables créatures de gelée qui ont été fusionnées dans un accident aussi amusant que dramatique. Ensemble, ils doivent résoudre plein de casse-tête, survivre à des actions osées de sauts et d'escalade. Mais ce n'est pas tout, ils doivent également récupérer des pièces de valeur. Plongez dans une expérience de jeu unique qui peut se vivre à plusieurs sur un canapé. Dans plus de 40 niveaux. Avec quatre mondes différents, Shift Happens offre tout ce qu'un fan de course et de saut peut vouloir.











Vaccine





Trouvez un vaccin pour votre ami infecté avant que le temps ne s'écoule. Mais faites attention car votre ami rechutera top ou tard et vous devrez trouver un nouveau vaccin dans une maison construite au hasard. Serez-vous capable de découvrir le mystère pour sauver votre ami une bonne fois pour toutes !?Vaccine est une nouvelle approche du Survival Horror inspirée des jeux des années 90. Les joueurs peuvent choisir entre deux membres d'une équipe spéciale d'intervention rapide contre les dangers biologiques, chacun avec leurs propres et uniques talents. Ils sont attrapés dans une étrange maison habitée par de dangereuses créatures mutantes. Ils devront trouver un vaccin pour un autre coéquipier qui a été infecté par un virus mortel.À moins que les joueurs découvrent le mystère de la maison, à chaque fois qu'ils trouvent le vaccin, le coéquipier infecté fera une rechute et le joueur devra faire face à une nouvelle maison reconstruite aléatoirement. Les joueurs pourront gagner des points d'expérience en réalisant différentes actions et les utiliser pour améliorer les compétences qu'ils jugeront plus bénéfiques, emmenant ainsi au jeu une approche plus tactique comparée à celle des jeux dont il est inspiré.











Madden 17 disponible dans le Vault ! Après 6 mois il rejoint le catalogue EA Access et devient jouable moyennant un abonnement mensuel de 4€ ou 25€ pour l'année.

Nous profitons de cette mise en avant de l'EAA pour vous rappeler qu'à laube de la sortie de Mass Effect Andromeda, il est encore temps (ou pas) de se remettre dans le bain avec la trilogie Mass Effect elle aussi disponible dans le vault.





Le programme Rétro 360 continue son petit bonhomme de chemin et s'offre l'arrivée de 6 nouveaux jeux dont Assassin's Creed Rogue !