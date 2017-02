Battle Princess Madelyn Greenlight Xbox One – PC – Switch – PS4 – WiiU Dungeons 3 Xbox One – PC – PS4 – Mac – Linux

Autre titre à n'être annoncé que sur Xbox et PC cette semaine, Graveyard Keeper vous plonge dans un monde medieval.

Graveyard Keeper Xbox One – PC

Ooblets Xbox One – PC

Ruiner Xbox One – PC – PS4

Full Metal Furies Xbox One – PC

Un beau jeu d’horreur dans un univers cyberpunk vient d'être annoncé sur Xbox One et PC !

Observer Xbox One – PC

Cette semaine a été l'occasion pour le patron de la branche Xbox de discuter avec certains éditeurs/développeurs japonais directement sur place. On imagine aisément que le manque de jeux japonais sera au cœur des négociations ainsi que le fameux Universal Windows Plateform (UWP).

C’est un secret pour (presque) personne, mais Phil Spencer a confirmé cette semaine que les jeux existants sur Xbox One tourneront mieux sur Scorpio . Pour lui, cette différence doit être suffisamment éloquente pour que les gens choisissent de migrer. Il ajoute être satisfait des progrès de son équipe à ce sujet.

State of Decay 2

Sea of Thieves

Games with Gold de mars 2017

