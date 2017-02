Cette semaine marque l'arrivée de pas mal de titre en rétrocompatibilité Xbox One. Voici les élus :

Assassin’s Creed Rogue Borderlands 2 (qui sera gratuit en mars) Gyromancer Moon Diver Space Invaders : Gene Infinity The King of Fighters 2002 Unlimited Match

posted the 02/23/2017 at 08:22 PM by twins