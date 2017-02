25 Likes Likers

Who likes this ? asakim, arngrim, momotaros, ellie, hyoga57, lordkupo, keka, rkm18, diablass59, odv78, racsnk, i8, gunotak, docteurdeggman, uta, kamikaze1985, hado78, escobar, jorostar, kazuchi, almightybhunivelze, ravyxxs, strifedcloud, linuxclan, kurosama

name : The King of Iron Fist

title : The King of the Iron Fist Tournament: Enter the TEKKEN

screen name : tekken

official website : http://www.tekken-official.jp/

creator : foxstep

creation date : 09/23/2014

last update : 02/23/2017

description : Tekken ou "The King of Iron Fist" (En Japonais: 鉄拳) est une saga de jeux vidéo de combat 3D, elle fut crée, développé et édité par Namco (qui deviendra Namco Bandai Games par la suite), c'est aussi parmi les premiers jeu de combat 3D à avoir vu le jour, soit juste après le premier Virtua Fighter de SEGA. Ainsi la saga débute avec le premier Tekken sorti en 1994 sorti en Arcade qui enchaînera un an après sur La Playstation de Sony, qui fera de lui le premier million seller de la console, s'en suit par la suite avec un succès toujours grandissant et la saga qui deviendra de plus en plus populaire au fils des épisodes que ça soit en Arcade ou en Console(s), avec un chiffre de vente de 42.5 millions exemplaires en tout, faisant de la saga Tekken la franchise de jeu de combat la plus vendu qui existe. Il y'as 8 épisode principale de la saga, Tekken 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainsi que Tekken Tag Tournament et Tekken Tag Tournament 2. La série connait aussi son film d'animation longue durée connu sous le nom de "Tekken the Motion picture" sorti en 1998 ainsi qu'un autre film en images de synthèses nommé "Tekken Blood Vengance" sorti en 2011.

articles : 139

visites since opening : 225910

subscribers : 5