Bandai Namco dévoile enfin la date de sortie pour le DLC 2 de son jeu de combat Dragon Ball Xenoverse 2. Le DLC 2 sera donc disponible le 28 février prochain et sachez également que la mise à jour gratuite sera disponible le 27 février.- Deux nouveaux personnages jouables : Champa et Vados- Du contenu pour l’histoire : l’histoire a été modifiée ! -- Champa, le Dieu de la Destruction se rapproche de - - Conton City !- Un nouveau stage : La planète sans nom- 8 nouvelles attaques- 3 nouveaux costumes- 5 nouvelles Super Ames- Un nouveau véhicule : Space Pod- De nouvelles emotes- Les costumes Zangya, Bido, C-15 et Metal Cooler- 2 nouvelles missions expert : Broly et Janemba :- De nouvelles attaques : Focus Flash, Jumping Energy Wave, Menacing Flare, Tail Slice, Wild Hunt- De nouvelles récompenses et de nouvelles règles pour le tournoi Tenkaichi