Si Halo Wars 2 dois encore confirmer ses premiers chiffres de ventes, il a dors et déjà réussit l'épreuve de la critique.Déjà disponible dans sa version "ultimate", la version "classique" elle arrive mardi 21 février.Un season pass viendra (évidemment) se greffer au jeu de base, pourDisponible dans la version ultimate, ce Pass Saisonnier proposera :LesLe premier DLC apportera un nouveau commandant répondant au nom de. De plus ample informations sont attendus courant mars.Pour rappel, le Commandant Forge est gratuit (avant de devenir payant passé une certaine période, n'hésitez pas à le télécharger : Cpt. FORGE sur le Microsoft Store

posted the 02/19/2017 at 07:51 PM by twins