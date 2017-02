Vikings : Wolves of Midgard

Xbox One – PC – PS4 – Mac – Linux

Edité par Kalypso (Tropico) cet Action-RPG/hack’n slash s'illustrera le 24 mars prochain sur les différents Store pour moins de 40€.







Les autres jeux annoncés :

Ces 5 titres ne sont pas les seuls cette semaine et pour cause c'est une semaine assez riche en nouveaux titres variés :



Lost Region

Lock’s Quest

Songbringer

Ultimate Chicken Horse

Discord

Mr.Shifty

The Inner World : The Last Wind Monk

Tokyo 42

Lego Worlds

Death Squared

Shift Happens

Caveman Warriors

This is Police

Die for Valhalla!



.



Lundi, vous retrouverez Orbital aux commande de Game'Xpress pour mettre en avant toutes les sorties de jeux de la semaine.

Rédacteur : Twins

Correction : Darkfoxx







Vous êtes passés à côté de certaines news? Pas de problème, la solution est juste ici :