S'il vous plaît présentez vous - quel est votre rôle sur Candleman, le dernier jeu de plateforme à être paru sur Xbox One?

Bon, vendez le nous ... pourquoi les joueurs Xbox One devraient acheter Candleman?

Le personnage principal semble être un petit gars assez unique - Quelle était l'inspiration derrière lui?

... et y avait-il des jeux qui ont inspiré Candleman dans son ensemble?

Depuis combien de temps Candleman est-il en développement? A t-il toujours été prévu que vous lanceriez le jeu sur Xbox One?

... et au cours de ce processus de développement, comment Candleman a t-il évolué en terme de sensations?

Combien de temps vous attendez-vous à ce que le joueur moyen passe sur l'aventure de Candleman? Y a-t-il une raison de passer en revue les choses une deuxième et une troisième fois?

Nous savons que Candleman joue sur un gameplay avec peu d'éclairage. A quel point était-ce importance pour obtenir la position des effets de lumières? Était-ce votre plus grand défi?

Avez-vous joué sur différents temps de combustion pour Candleman? Comment avez-vous finalement fixé la règle des 10 secondes?

Nous découvrons que Candleman arrive avec un simple saut basique. Avez-vous été tenté de suivre la voie du "double saut", ce qui permet d'inclure d'autres conceptions de niveau?

Y a-t-il eu la tentation d'essayer de bifurquer et de créer des modes multijoueurs, soit pour ceux qui veulent faire l'expérience de Candleman avec un ami en local soit avec d'autres joueurs de par le monde?

Quel type de succès obtiendrons nous? Est-ce le genre de succès donnés pour l'accomplissement des niveaux ou pouvons nous nous attendre à trouver plus intéressant, comme la résolution de défis?

Pouvez-vous nous en dire plus sur la musique qui accompagne Candleman dans son aventure? A quel point était-il difficile de trouver quelque chose qui colle bien avec le thème général du jeu?

Devons-nous nous attendre à une suite à Candleman? Travaillez-vous sur d'autres titres qui peuvent être attrayants pour les joueurs de Xbox One?

Et enfin, que se passe-t-il si vous dites Candleman trois fois?

Mon nom est Gao Ming, un développeur de jeux indépendant vivant à Beijing, en Chine, le co-fondateur de Spotlightor Interactive - l'équipe derrière Candleman. J'ai créé le premier prototype de Candleman dans un game jam de 48 heures appelée Ludum Dare.Candleman est un jeu unique. Avec de nombreux titres, vous pouvez facilement trouver «une suite» ou «une meilleure version» dans le paysage actuel, mais il est difficile de trouver quelque chose de vraiment unique - une expérience totalement nouvelle. Candleman a un concept de gameplay unique, l'atmosphère visuelle, l'histoire, le personnage ... Je pense que cette expérience de jeu mérite que les fans Xbox y jouent et s'amusent.En outre, Candleman est un jeu de plateforme 3D avec caméra verrouillée, ce qui signifie que les joueurs n'ont pas à utiliser des contrôles de caméra complexes. Parallèlement à cela, une jouabilité simple et une courbe de difficulté douce rendent ce jeu facile à jouer, même pour les enfants et les gens qui ne sont pas bons avec les jeux d'action, donc Candleman est vraiment adapté à tout le monde.Candleman vient de l'idée de gameplay "10 secondes de lumière". Dans le prototype Game Jam, j'utilisai un homme avec une torche dans sa main comme personnage principal. Après quelques tests, j'ai trouvé que ce mécanisme de jeu avait du potentiel, alors j'ai commencé à concevoir un vrai personnage principal. Je pensais que le concept de «seulement 10 secondes de lumière» pourrait parfaitement se prêter à un personnage principal, puis une bougie qui a un temps de combustion limité vint à l'esprit. Je l'ai laissé marcher et sauter, lui ait ajouté des jambes, et le mode de base "une bougie qui marche" est venu à la vie.Il y a un interlude intéressant - d'abord, j'ai essayé de créer Candleman à 3 jambes, comme le montre le schéma ci-dessous (Game Jam design croquis):Mais quand nous avons fait un modèle 3D, nous avons trouvé que faire trois jambes était trop dur, donc nous avons réduit à deux jambes. Lorsque nous avons terminé le modèle à deux jambes, nous avons trouvé Candleman avec deux jambes plus humain, donc nous avons gardé le design à deux jambes.Comme je l'ai déjà dit, l'inspiration de Candleman vient d'un Game Jam de 48 heures, son gameplay et son histoire sont tous deux originaux. Mais quand nous avons fait la version Xbox One, Super Mario 3D World et Limbo nous ont donnés beaucoup d'inspiration. Super Mario 3D World est un très bon jeu de plateforme 3D, et nous a beaucoup appris sur les 3C (Character, Control, Camera). Nous avons également utilisé la commande de caméra automatique pour réduire la difficulté et résoudre les problèmes d'angles de caméra maladroits. Avec Limbo, j'admire vraiment et adhère avec son attention aux détails et au game design minimaliste. Je voulais que Candleman soit minimaliste mais exquis, et quand je pense à cela, je retourne toujours jouer à Limbo.Candleman a été développé pendant un an et demi. Nous avons eu la chance de l'apporter sur console grâce au programme ID@Xbox. Ainsi, quand nous avons commencé la version console, nous avons travaillé étroitement avec l'équipe d'ID@Xbox et avons décidé de le publier sur Xbox One.Candleman est né d'un Game Jam, complété en 48 heures, donc la qualité de la version initiale était grossière, comme on peut s'y attendre.Nous avons passé beaucoup de temps à polir l'image à l'écran et les détails du level design, vous voyez certains des changements sur les images de développement ci-dessous:Mais la plus grande amélioration en un an et demi de développement a été d'explorer plus de gameplay et les possibilités de conception de niveau avec pour mécanique de base "10 secondes de lumière", et de creuser l'histoire unique de Candleman. Ensuite, nous avons fait de notre mieux pour raconter l'histoire à l'intérieur de l’expérience du gameplay.Il faut environ 3 heures pour terminer le jeu. Si vous voulez allumer toutes les bougies dans le jeu, cela prendra environ 4-5 heures.Après la publication, nous avons vu des commentaires comme «trop court» ou «trop facile» ... Certains joueurs peuvent considérer que ce sont des inconvénients, mais en fait, nous avons passé beaucoup de temps sur les tests de gameplay et sur des modifications pour faire ce flux en douceur. Nous pouvons facilement doubler le temps de jeu avec une difficulté de niveau accrue. Par exemple, dans la première version, les gens avaient besoin de 2 à 3 heures pour compléter les 3 premiers chapitres ...Le cœur du gameplay de Candleman est tourné autour des ressources obscures et limitées, ainsi il est facile de deviner qu'il aurait facilement pu être un jeu très difficile. La raison pour laquelle j'ai réduit la difficulté était de laisser plus de joueurs compléter le jeu entièrement, en particulier ceux qui ne sont pas bons sur les jeux de plateformes. Je pense que la valeur de Candleman n'est pas seulement son gameplay unique, mais aussi son histoire unique dont je veux montrer aux joueurs, tout le cheminement jusqu'au bout.Notre prochaine mise à jour ajoutera des classements, y compris le calcul du temps complet de chaque niveau, la durée de la bougie, etc... J'espère que cela amènera les joueurs à relever de nouveau le défi. Mais cela ne se manifestera qu'après qu'ils aient achevés le jeu une première fois, pour garder l'accent initial sur tout le contenu du jeu, pas sur les scores élevés.Nous avons consacré du temps et de l'énergie à ajuster les effets de lumière, mais ce n'est pas le plus gros défi de notre développement. Le plus grand défi de Candleman était le level design et la narration. Contrairement aux niveaux aléatoires des Rogue-like ou la conception sandbox des jeux en monde ouvert, Candleman est un jeu de plateforme très naturel. Nous avons combiné l'environnement et l'histoire, et conçu des niveaux qui sont faciles à comprendre, afin d'aider les joueurs à comprendre directement chaque nouveau mécanisme de jeu pour faire face aux nouveaux défis. Cela a coûté beaucoup de temps de développement et a exigé une grande capacité de conception, mais je pense que cela en vaut la peine.Candleman est né avec le thème "10 secondes" du Game Jam, donc le temps de combustion a été verrouillé à 10 secondes dés le début. Je sais qu'une bougie normale brûle pendant plus de 10 secondes, mais cette durée est appropriée pour la «capacité limite» de Candleman, et l'histoire que je voulais raconter, donc je l'ai gardée.Son temps de combustion est court, mais le feu de Candleman est plus grand, et sa lumière est plus intense.Le personnage de Candleman est venu du mécanisme de base du jeu, mais très tôt j'ai trouvé que le caractère unique de Candleman méritait une plus grande histoire à raconter. Candleman est unique, mais il est aussi normal et faible. Des éléments traditionnels de gameplay des jeux de plateforme, comme des doubles sauts et les rebonds sur les murs sont trop durs pour lui. Je les ai considérés, mais dans les faits, nous avons finalement réduit la vitesse de course de Candleman et la hauteur de ses sauts deux fois. Les jeux de plateformes se concentrent toujours sur le contrôle fluide et les compétences complexes de saut. Le personnage est secondaire par rapport au gameplay. Candleman est différent, ce jeu est destiné à se concentrer sur le personnage.Nous avons considéré le mode coopératif local au début de notre développement Xbox One, pour concevoir un mode multijoueur intéressant, mais en raison de la limitation du temps de développement, nous avons décidé de nous concentrer sur le mode solo. Le multijoueur est possible à l'avenir.Notre objectif est d'encourager les joueurs lorsqu'ils ressentent un sentiment d'accomplissement et d'améliorer cette jopie. Ainsi, vous pouvez voir les réalisations sur l'achèvement des niveaux et sur l'allumage de toutes les bougies dans le jeu, mais pas sur les actes étranges ou sur l'échec. Nous ne voulons pas encourager les joueurs à faire face à des limites ou des contrôles difficiles à maîtriser pour obtenir des succès. C'est un choix de conception - le jeu et l'histoire de Candleman sont liés, et les succès font partie du gameplay. Nous ne voulons pas que les succès monopolisent toute l'expérience du jeu.Nous avons eu beaucoup de chance de travailler avec Zeta, une musicienne chinoise indépendante très talentueuse.c'est une musicienne expérimentée et une hardcore gameuse. Quand elle a joué à Candleman, elle nous a donné une idée générale de la conception sonore: ne pas utiliser le rythme dans les niveaux de jeu, mais d'utiliser le son de l'environnement et des effets sonores pour améliorer l'immersion, en utilisant uniquement la musique pour augmenter l'immersion dans les scènes clés de l'histoire. Je pense que cette idée est tout à fait adaptée au jeu - vous pouvez sentir une vraie petite bougie vivre son aventure dans des environnements hostiles variés, et tout au long de l'histoire dans les cinématiques, les paroles du narrateur et la musique de fond toucheront votre cœur.Nous travaillons sur le DLC de Candleman, qui comprendra une nouvelle aventure. Nous avons posé une question importante dans l'actuelle scène finale, et espérons que les joueurs vont réfléchir sur le sens de la vie de Candleman. Dans le DLC, nous allons répondre à cette question nous-mêmes.Rien