Xbox

Déjà prévu sur PC et PS4, Perception vient tout juste d'être annoncé sur Xbox One. Dans ce jeu décrit comme étant une expérience narrative horrifique avec "vue" à la première personne, nous incarnerons Cassie, une jeune femme aveugle, tourmentée depuis plusieurs mois par des cauchemars au sujet d'un manoir hanté.Pour exorciser ses angoisses, elle décide de faire la "lumière" sur cet inquiétant lieu en se rendant sur place, mais elle s'apercevra vite que la réalité est plus effrayante encore que ses rêves les plus angoissants. Cassie devra alors utiliser toute son intelligence, ses capacités d'écholocalisation et son smartphone pour découvrir le secret du manoir et ainsi pouvoir s'en échapper en vie.Edité par Feardemic, un nouvel éditeur qui compte se spécialiser dans les jeux horrifiques, Perception est développé par The Deep End Games, un tout jeune studio composé de développeurs ayant travaillés sur des titres AAA comme Bioshock ou Dead Space. Aucune date n'a été dévoilée mais on nous promet une sortie prochaine.