- Halo Wars 2 prépare sa sortie pour le 21 février prochain, il se réservera 24Go sur votre disque dur. Et voici deux live action loufoque entre les 2 commandants stars du jeu : le Capitaine Cutter et le General Atriox. La stratégie dans le quotidien en somme :







- LEGO Indiana Jones et GTA IV ainsi que ses DLC (Episodes from Liberty City) rejoignent la liste des jeux rétro Xbox One!

- Playground Games s’agrandi. Nouveau local pour une nouvelle équipe. Les maestros du jeu auto partent sur une nouvelle IP (pas un jeu de course), dans un monde ouvert. Pas plus de précisions.

- Microsoft devrait dévoiler d’avantage de casques à réalité mixte lors de la GDC 2017.

- Un mode « Virtual Surround » natif pour votre casque (ou votre installation Dolby Atmos) vient de se greffer à l’interface de votre Xbox One (membre Preview) nommé « Windows Sonic for Headphones », il est aussi disponible sur Windows 10 via le programme Insider pour l’heure. De manière concrète la Xbox sera capable de vous sortir un son surround virtuel si votre appareil le permet.

- Microsoft envisage de supporter des caméras d’autres marques sur Xbox One pour celles et ceux qui souhaite streamer avec, notamment sur Beam...



- L’application Kodi arrive sur Xbox One via le programme Universal Windows Plateform. Ce « media center » open source (dérivé du Xbox Media Center) permet de gérer tout vos flux numériques. Pas de date communiquée.

- Path Of Exile dévoile 10 minutes de sa version Xbox One. Le 1080p et le 60fps sont de la partie.



- On s'écarte un instant du jeu, pour vous dire que la saison 1 de Dragon Ball Z est disponible gratuitement sur le Microsoft Store (en téléchargement) via ce lien : https://www.microsoft.com/en-us/store/tv/dragon-ball-z/season-1/8d6kgwzlcsk9 (anglais uniquement)