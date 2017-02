Eten fait partie. Netflix confirme que la première partie de. Pour le moment pas plus d'informations officielles, néanmoins cela coincide avec des informations que nous avons eu précédemment d'autres sources, sur ce projet qui serait en animation. Les voici:Adi Shankar, producteur du territoire des loups, Cogan ou encore Dredd disait ceci il y a quelques temps :(note: responsables du studio qui a créé Adventure Time)." (note, je pense qu'il veut dire que ca va inverser la tendance des vampires romantiques qu'on a depuis quelques années)Autre point, un article du globe and mail, rapporte que l'excellent scénariste de comics Warren Ellis serait à l'écriture.

posted the 02/08/2017 at 08:20 PM by maxleresistant