Actu’Xpress c’est votre condensé d’infos Xbox, tous les vendredis. Le Récap de la semaine c'est maintenant :

Semaine 05

du 27 Janvier au 03 février

L'actu quotidienne :







- Le studio écossais 4J Studios se chargeant des portages consoles de Minecraft a annoncé une grosse mise à jour pour ce dernier. Au menu des corrections de bug, des améliorations de gameplay et de nouveaux succès à débloquer. Plus de détails ici









Undead Labs nous avait promis de diffuser un artwork par semaine de leur futur jeu d'aventure coopération de survie zombiesque j'ai nommé State Of Decay 2, et bien c'est chose faite pour cette semaine ! On vous met aussi les artworks précédents.

















Semaine très spéciale pour Gears of War 4 puisque les joueurs des deux univers console et PC peuvent dorénavant s'affronter !







- Dans le sillage de cette bonne nouvelle pour Gears of War 4 c'est l'inverse que Dan Ayoub nous apporte concernant Halo Wars 2. Dans une interview pour Eurogamer , le patron de 343i nous explique que le cross play était techniquement impossible à rajouter pour le RTS dans l'univers d'halo mais que les futurs opus pourraient en revanche en profiter.



Une petite bonne nouvelle tout de même, le jeu tournera en 1080p.









- Mauvaise nouvelle pour les plus jeunes et très bonne nouvelle pour les parents. Mike Yabara annonce l'arrivée prochaine d'un timer dans le cadre du contrôle parentale sur Xbox One. Voici a quoi il devrait ressembler:











D'près notre cher Michael Pachter, la Xbox Scorpio pourrait souffrir d'une maladie inverse de celle de la Xbox One. En effet, si la Xbox One pouvait être la cible de critiques comme console pas suffisamment puissante, concernant la Xbox Scorpio c'est l'inverse, la console pourrait être trop puissante ! Si si c'est possible.







Encore une autre ancienne exclusivité PS4 qui arrive sur Xbox One, il s'agit de Crypt Of The NecroDancer disponible désormais en précommande. Cette nouvelle version proposera une bande son totalement remastérisée.







Microsoft est insatiable et continue à peaufiner son offre envers les développeurs en fournissant encore et toujours plus d'outils afin de faire de Windows une plateforme accueillante et complète pour les développeurs. C'est ainsi que DirectX Shader Compiler devient open source ! Bientôt des jeux PC et Xbox optimisés ?







The Whispered World 2 Silence rejoins la liste des jeux Play Anywhere







Pour les amateurs de difficulté dans les jeux, une grosse mise à jour est disponible pour Dead Rising 4 proposant ainsi 2 nouveaux modes de difficulté, vendredi noir et difficile, ainsi que 2 succès liés à la difficulté pour 150 G au total. Des skins Street Fighter sont aussi de la partie le tout pour prêt de 7go.



Par ailleurs on vous informe que la démo de DR4 est disponible sur le Xbox Store !









Rare n'en finit plus de se renforcer depuis 2 ans, ils viennent à nouveau de mettre à jour la liste d'emplois à pourvoir. Et vous savez ce que cela signifie quand un studio de développement recrute ?







Connaissez vous Tim Sweeney ? C'est le fondateur d'Epic Games qui avait déjà accusé Microsoft de vouloir détruire Steam. Et bien sa dernière sortie médiatique via twitter concernait la rumeur Windows 10 Cloud qu'il a tout simplement surnommé Windows 10 crush Steam Edition.









Hyperkin, la société à l'origine de la Retron, propose désormais des manettes dans un style rétro compatible PC et Xbox One pour ceux ne voulant pas jouer à des jeux rétro avec une manette trop moderne. On notera que ces manettes au design réto embarquent tout même toutes les fonctionnalités d'une manette Xbox One moderne mais en filaire.



Toujours sur le thème des manettes, Microsoft, conscient de l'attrait que la personnalisation a sur la clientèle, continue de proposer des manettes originales, les nouvelles portent les noms Ocean Shadow et Winter Forces.













UWPStreamer est une application UWP créé par un utilisateur de Reddit permettant de streamer la 3DS sur du hardware Windows 10 via quelques petites manipulations. Pour l'instant l'application n'est pas encore disponible sur Xbox One mais son créateur à pour plan que ca change.





La minute Phil...good :







Phil Spencer (ou d'autres pontes Xbox d'ailleurs) continuent de répondre régulièrement aux joueurs sur Twitter, voici donc le récap de ce que le Monsieur (et son équipe) ont pu écrire d’intéressant cette semaine :







Phil Spencer avait déjà plus ou moins annoncé que Phantom Dust pourrait arriver avant l'E3, il semble un peu plus confiant sur l'idée et en a profité pour le dire à un internaute via Twitter.









La rétro continue son petit bonhomme de chemin, les joueurs attendent certains jeux en particulier et dans le haut de la liste apparaît Call of Duty Black Ops 2. Activision semble jouer le jeu concernant le programme de jeux rétro proposé par Microsoft mais si BO2 devait arriver un jour une chose est sur ca ne sera pas en Février.







Selon les dires de Spencer nous pouvons nous attendre à une arrivée pour bien tôt de la prise en charge du combo clavier/souris sur les plateformes Xbox ! Un internaute désireux de jouer à Halo Wars 2 sur Xbox One a obtenu de lui une réponse optimiste.



Quelques déclarations en vrac issues d'une interview de Phil Spencer accordée a Gamespot:





L'annonce de la PS4 pro n'a pas affecté nos plans.[...] Nous avons cherché à proposer une offre d'une plus grande puissance pour cette année et la PS4 pro est comme nous l'avions deviné en fonction du CPU, du GPU et de la mémoire disponible cette année.





Le développement avance bien [de la Xbox Scorpio], en fait, concernant le hardware nous sommes même un peu en avance sur nos plans. Nous verrons il y a encore pas mal de temps mais je suis satisfait aussi des annonces qui accompagneront la console.



je pense que les meilleurs jeux ne sont pas définis par leur résolution ou leur frame rate.



Beaucoup de développeurs possèdent déjà une version 4K de leurs jeux grâce au PC. Sur Scorpio ils décideront quoi faire. Nous verrons des jeux en 4K native sur Scorpio mais vous verrez aussi des développeurs choisirent une autre approche.



nous avons tarifié ReCore moins cher qu'un AAA et proportionnellement à la taille de l'équipe aux commandes.[...] Vendre un jeu 60$ quand il n'a pas monopolisé des ressources correspondantes donne un ton trop recherche de profit et sur le long terme n'aide pas la franchise.









Annonces de jeux :





Visiblement les city-builder semblent avoir repéré une clientèle sur Xbox One puisque dans le sillage de l'arrivée imminente d'informations pour Cities Skyline c'est Aven Colony, de la Team17, qui est annoncé sur Xbox One, un Sci Fi city builder qui nous permettra d'établir des colonies humaines sur de lointaines planètes dans la 2eme partie de 2017.

Les sorties de jeux :

Parmi les dernières sorties de jeux nous mettons la lumière sur deux d'entre eux.





Tout droit en provenance de Chine, Candleman vous proposera de prendre le contrôle d'une petite bougie qui aura 10 sec pour résoudre les diverses énigmes qui viendront ponctuer son aventure.





On dit souvent qu'un jeu devient culte lorsqu'il influence d'autres développeurs au pont de voir apparaître des clones. Toby :The Secret Mine et un clone de Limbo déjà sortis sur PC et mobile qui vient de débarquer sur Xbox One.























N'oubliez pas que lovers in a Dangerous Spacetime rejoins le programme Game With Gold, un excellent shoot jouable en coopération à 4 offline qui est donc téléchargeable gratuitement avec Killer Instinct Saison 2 et Monkey Island 2 rétro compatible.

