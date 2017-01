Actu’Xpress c’est votre condensé d’infos Xbox, tous les vendredis. Le Récap de la semaine c'est maintenant :

Semaine 04

du 20 au 27 janvier 2017

L'actu quotidienne :



- Cities Skyline donne (enfin) de ses nouvelles sur Xbox One. Et c’est courant février que le jeu de gestion nous offrira de de plus ample informations sur sa version console.







- L’application Amazon Video revient sur le store au top de sa forme. (Amazon l’avait retiré il y a quelques semaines pour des soucis techniques importants) Manque plus qu’une disponibilité chez nous. !









- Les Games with Gold de Février sont connus, les voici en vidéo !







- La prochaine mise à jour majeur de la Xbox One commence son déploiement auprès des membres Preview avant une généralisation. Au programme pas mal d’ajustements et autres nouveautés, avec pour mot d’ordre rapidité d’exécution. D’avantages d’info ici : Creators Update sur Xbox One







- La série Borderlands à atteint les 32 millions de copies vendus dans le monde (dont 15 millions pour Borderlands 2 !)







-

Le « Game Mode » de Windows 10 dévoile de manière plus concrète son fonctionnement : il s’agira vulgairement de faire transiter les ressources CPU/GPU en priorité sur le jeu en cours. Déjà disponible sur Xbox One, il permettra aux jeux de s’adapter selon le hardware qui les fait tourner sans subir de faiblesse (si une autre tâche se déclenche sur le PC par exemple.

On peut imaginer ainsi que le PC pourrait se comporter comme une console en l'occurrence la Xbox One, les perspectives (théoriques) de portages étant ainsi d'autant plus facilités et prometteuses.









- Le logo « Xbox One » avait disparu du site de Kingdom Hearts 3 ! Il n'en fallait pas plus pour en inquiéter ou en réjouir certains. Quoi qu'il en soit vous pouvez souffler le jeu est toujours bien prévu sur la console américaine.







- « High fidelity VR » se terme marketing à disparu cette semaine du site du projet Scorpio, la futur Xbox surpuissante de Microsoft.

Si certains y voyait déjà un abandon de la VR, d’autres comme Microsoft y verrait (officieusement) une absence d’argument commercial à la vue des ventes des différents casques déjà présents sur le marché. Mais, pas d’inquiétude, la VR est malgré tout toujours d'actualité sur cette Xbox One Scorpio.









- Forza Horizon 3 continue son chemin et pour preuve les récentes fuites sur le contenu futur apporté au titre refait parlé de lui.

Une mise à jour devrait arriver nous permettant de lancer le mode Autovista n’importe où sur la map (et non plus seulement dans les garages). Enfin le mode photo devrait lui aussi bénéficier d’améliorations notamment sur la résolution des images..









- Prey fera son retour le 5 mai prochain sur Xbox One, PC et PS4. Voici la nouvelle bande annonce !









- Un document nous parlant plus précisement de la Scorpio à fuité dans la semaine. Le programme n’aurait pas changé : 4K natif pour ceux qui le veulent grâce aux 6 tfs avec l’interdiction de développer des exclusivités pour cette dernière .

Seule véritable nouveauté l’abandon de l’SRAM qui posait problème sur la Xbox One. Dernière précision le document qui vient de sortir est assez vieux (aux environs de l’E3 2016 en juin 2016). Les plans ont forcément changés, reste à savoir dans quelles mesures.









- Deux nouveaux packs Xbox One S ont été annoncé, j’en parlais lundi dernier : tout les détails ici : Packs Xbox One S Halo Wars 2 & Forza Horizon 3









- Square Enix x Marvel : c'est l’association rendu public hier qui débouchera sur un partenariat de plusieurs années pour plusieurs projets. Le premier sera un jeu Avengers par Eidos Montreal (Deus Ex) et Crystal Dynamics (Tomb Raider). Aucune plateforme mentionné pour l’heure.







- Que nous as apporté la rétrocompatibilité cette semaine ? Ce sont Alice : Retour au Pays de la Folie , Rocket Knight et Shadows of the Damned qui rejoignent le catalogue !









Mass Effect Andromeda se montre à nouveau en vidéo ! Ces nouvelles aventures spatiales débutent le 23 mars sur Xbox One, PC et PS4. Il sera aussi possible de tester le titre pendant 10h dès le 16 mars via EA Access sur Xbox One.







- Tekken 7 sera disponible le 2 juin prochain. En le précommandant vous repartez avec Tekken 6 sur Xbox 360 (fonctionnant sur Xbox One) : Tekken 7 sur le store









- Le prochain Playdead s’illustre déjà avec un premier artwork, l’attente devrait être moins longue cette fois, enfin espérons !







- Les revenus de la branche Xbox ont atteint les 3.595 millions de dollars sur le dernier trimestre. C'est une baisse de 3% par rapport à la même période l'an dernier . En cause la chute du prix de la Xbox One d'origine (FAT) et l'arrêt total des Xbox 360. Le Software et les Sevices eux, progressent...







- Le nombre d'utilisateurs Xbox Live viens d'atteindre un record : 55 millions d'utilisateurs actifs . C'est une progression de 14.5% par rapport à l'an dernier.







- Les revenue "Software Xbox" grimpe de 18% par rapport à l'an dernier. Les transactions digitale ont atteint le milliard de dollars. Le milliard en un trimestre donc.









- Astroneer vient de recevoir une mise à jour permettant le cross-play entre la version Windows 10 et Xbox One du titre.







- A peine sorti, il à déjà tout d'un succès critique et commercial pour Capcom.

Resident Evil 7 Biohazard atteint les 2.5 millions de copies distribués aujourd'hui même. La démo du titre a eu son succès aussi avec 7.65 millions de téléchargements.









- Voici la première image de Oddworld : Soulstorm . Pas plus d'infos !





La minute Phil...good :

Phil Spencer (ou d'autres pontes Xbox d'ailleurs) continuent de répondre régulièrement aux joueurs sur Twitter, voici donc le récap de ce que le Monsieur (et son équipe) ont pu écrire d'intéréssant cette semaine :







> La rétrocompatibilité des jeux et des accessoires est une chose qu'il souhaite garder le plus longtemps qu’il est possible de le faire (y compris après la Scorpio). Il tempère néanmoins en appuyant que le futur reste difficile à prévoir.









> Mike Ybarra souligne que la disparition du mode « snap » des applications sur Xbox One va permettre d’améliorer l’aspect multitâche en réduisant la mémoire utilisée, améliorer la rapidité et libérer d’avantages de ressources pour « des choses plus grosses » … (sous entendue nouvelles fonctionnalités).







> Cette semaine la Xbox Scorpio a été qualifié par certains de Next-gen . Ce faisant l’ombre de jeux exclusifs à plané au dessus d’elle. Le patron de la Xbox clarifie la situation, une nouvelle fois, il confirme qu'aucun jeu exclusif n'est prévu pour la Scorpio. (Note : Sauf jeux VR puisque la Xbox One actuelle n'a pas pour vocation à gérer ce genre de chose)





Les annonces de jeux :



- J’en parlais dans le tout premier AXP c’est maintenant acté : Ace Combat 7 arrivera bien sur Xbox One et PC en plus de la PS4.

Dirt 4

Les jeux disponibles cette semaine :

- La grosse sortie du mois est incontestablement Resident Evil 7 Biohazard disponible depuis le 24 janvier officiellement sur Xbox One, PC et PS4.









- TowerFall Ascension est disponible sur Xbox One accompagné de son extension Dark World pour respectivement 14.99€ et 9.99€.







- Enfin aujourd'hui ce sont Doodle God : Ultimate Edition, Subterrain et The Sun and Moon qui viennent étoffer le store Xbox.









C'est tout pour l'Actu'Xpress de cette semaine



Nous nous retrouvons vendredi prochain pour un nouveau récap de l’actu Xbox. Et c'est Orbital qui sera aux commandes. En attendant, portez-vous bien.







